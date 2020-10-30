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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:45Заразились
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Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 45 млн

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 45 018 354 случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро пятницы (8:00 по московскому времени) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 181 027 человек, выздоровели 30 298 756.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 944 934 случая заражения коронавирусом и 228 656 летальных исходов. Более 3,5 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксирован 8 088 851 заболевший COVID-19 при 121 090 смертельных случаях и более 7,3 млн поправившихся.

Третье место в мире по числу инфицированных остается у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 494 376 случаев заражения, умерли 158 969 заболевших, вылечились более 4,9 млн человек.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 30 октября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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