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Костина обеспокоил конфликт в FESCO

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВТБ, основной кредитор транспортной группы FESCO, обеспокоен акционерным конфликтом в компании, но не участвует в нем и не интересуется этим активом, заявил глава банка Андрей Костин на пресс-конференции в рамках форума "Россия зовет!"

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев подчеркнул, что кредит FESCO обслуживается в соответствии с кредитной документацией, платежных или ковенантных дефолтов по нему не наблюдается.

"Дальневосточное морское пароходство" (головная структура группы FESCO) и его дочерние общества подписали кредитный договор с ВТБ о предоставлении группе FESCO кредитной линии на сумму до $680 млн в ноябре 2017 года.

В конце сентября совладелец FESCO Зиявудин Магомедов заявил о том, что председатель совета директоров группы FESCO Лейла Маммедзаде и некоторые члены совета директоров пытаются сорвать проведение собрания акционеров и содействуют рейдерскому захвату компании. Менеджмент FESCO назвал заявление от имени акционера группы попыткой спекуляции и распространением не соответствующей действительности информации.

В начале октября стало известно, что GHP Group Марка Гарбера продала 23,8% акций FESCO на фоне акционерного конфликта и пандемии.

"В данном случае это не наша война, но нас как кредитора это, конечно, напрягает. То есть любой конфликт акционерный, он всегда ухудшает ситуацию с управляемостью компанией и часто приводит к очень негативному развитию. Поэтому мы не хотим, конечно, этого конфликта, мы в нем никак не участвуем ни с какой стороны и никогда не участвовали в такого рода конфликтах. Но тут позиция, как и во внешней политике, как по Нагорному Карабаху - хотелось бы, чтобы война прекратилась. Кто прав, кто виноват при этом, мы не особо разбираемся",- сказал Костин.

ВТБ FESCO ДВМП Зиявудин Магомедов Андрей Костин

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