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Экс-акционеры НМТП не ведут переговоры о покупке доли в FESCO

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Бывшие владельцы ПАО "Новороссийский морской торговый порт" Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько не ведут переговоры о покупке доли в транспортной группе FESCO.

"Мы не ведем переговоры, не обладаем информацией об указанном в запросе", - сообщил "Интерфаксу" представитель Пономаренко и Скоробогатько.

Ранее в ряде телеграмм-каналов появилась информация о переговорах и намерениях партнеров купить группу FESCO.

В транспортной группе FESCO эту информацию не комментируют.

Пономаренко и Скоробогатько были владельцами НМТП до 2010 года. Сейчас они контролируют крупнейший российский аэропорт "Шереметьево". 66,06% в АО "Международный аэропорт "Шереметьево" находится у ООО "Шереметьево холдинг": эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Пономаренко и Скоробогатько, 34,78% - у Аркадия Ротенберга.

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В конце сентября совладелец FESCO Зиявудин Магомедов заявил о том, что председатель совета директоров группы FESCO Лейла Маммедзаде и некоторые члены совета директоров пытаются сорвать проведение собрания акционеров и содействуют рейдерскому захвату компании. Менеджмент FESCO назвал заявление от имени акционера группы попыткой спекуляции и распространением не соответствующей действительности информации.

В начале октября стало известно, что GHP Group Марка Гарбера продала 23,8% акций FESCO на фоне акционерного конфликта и пандемии.

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. В управлении - 40 тыс. контейнеров, порядка 6 тыс. фитинговых платформ. В составе флота - 19 транспортных судов, преимущественно осуществляющих перевозки на собственных морских линиях. По последним данным, Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, 23,8% - до недавнего времени принадлежало GHP Group, 17,4% - у TPG.

НМТП FESCO Александр Пономаренко Александр Скоробогатько

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