Менеджмент FESCO назвал спекуляцией письмо о рейдерском захвате компании

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Менеджмент ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) сообщил о попытке спекуляций и распространения не соответствующей действительности информации от имени акционера группы Зиявудина Магомедова.

Телеграм-канал Baza разместил копию заявления Магомедова, который написал, что председатель совета директоров группы FESCO Лейла Маммедзаде и некоторые члены совета директоров пытаются сорвать проведение общего собрания акционеров и содействуют рейдерскому захвату компании.

"Все действия, предпринимаемые советом директоров и менеджментом FESCO, направлены на защиту интересов группы, сохранение ее целостности и долгосрочной финансовой стабильности. Все решения руководства и других акционеров принимаются легитимно и прозрачно, в соответствии с международным и российским законодательствами", - говорится в пресс-релизе FESCO.

В FESCO надеются, что компании Магомедова вернут выданные им кредиты, и просят не выдвигать голословные обвиненич, не соответствующих действительности, а также не мешать проведению независимой экспертизы операционной деятельности группы и финансового аудита.

"В противном случае мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы для защиты интересов бизнеса группы", - отметило руководство FESCO.

"Магомедов с марта 2018 года находится под стражей в СИЗО "Лефортово" и его заявления вызывают вопросы с точки зрения законности их распространения. Подобные действия явно увязаны с попыткой избежать ответственности от преследования в связи с невозвратом ранее полученных им средств", - говорится также в пресс-релизе.

Маммедзаде через пресс-службу напомнила, что объявила о намерении покинуть совет директоров ДВМП еще в январе, не подавала своей кандидатуры в новый состав совета и не намерена этого делать.

"Все мои действия в период, когда я возглавляла совет директоров компании, были направлены на сохранение ее целостности и финансовой стабильности, - заверила она. - По-человечески я могу понять чувства Магомедова З.Г., который два с половиной года под арестом и которого неправильно информируют родственники, но мы обязаны действовать в интересах FESCO, а не отдельных акционеров. Компании - 140 лет, она была до нас и будет после, при предыдущих акционерах и при последующих. Мы должны сохранить бизнес и приложим усилия для возвращения средств в компанию, даже если кому-то не хочется их возвращать".

Менеджмент ДВМП 15 сентября подал в Лондонский арбитраж иски о взыскании долга по выданным займам с компаний, связанных с Магомедовым. Речь идет о заемных средствах, которые в дальнейшем были направлены на выкуп активов группы в 2012 году.

Годовое собрание акционеров FESCO пройдет 30 сентября в заочной форме. На нем будут рассмотрены новая редакция устава компании, а также положений о собрании акционеров и совете директоров ДВМП. Возглавляющая в настоящее время совет директоров FESCO Маммедзаде не вошла в список кандидатов в новый состав совета для избрания на годовом собрании акционеров.

FESCO - один из крупнейших в России операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. В группу входят Владивостокский морской торговый порт, ж/д оператор "Трансгарант", оператор вагонов-платформ для перевозки контейнеров "Русская тройка". В управлении FESCO находится 40 тыс. контейнеров, порядка 6 тыс. фитинговых платформ. В составе ее флота 19 транспортных судов, преимущественно осуществляющих перевозки на собственных морских линиях.

Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.

Зиявудин Магомедов был задержан 30 марта 2018 года и с тех пор находится в СИЗО. Он обвиняется в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В конце декабря Мосгорсуд продлил его арест до 30 марта 2020 года.