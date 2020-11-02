Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:53Заразились
на 01.11В России 1 636 781+18 665В мире 46 509 232+446 707

Цена на Brent опустилась до $36,74 за баррель

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть в понедельник продолжают снижаться, зафиксировав сильное падение по итогам прошлого месяца.

В октябре нефть WTI подешевела на максимальные с марта 11%, Brent потеряла в цене 8,5%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:29 по Москве в понедельник составила $36,74 за баррель, что на $1,2 (3,16%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,32 (0,8%). Декабрьский фьючерс, срок которого истек в пятницу, потерял в цене $0,19 (0,5%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $34,54 за баррель, что на $1,25 (3,49%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подешевели на $0,38 (1,1%) - до минимума с 1 июня.

Ужесточение карантинных мер в Европе

Падение нефтяных цен в прошлом месяце объясняется обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 31 октября, объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон отметил, что потребление нефти во Франции, Германии и Великобритании составляет "около 6 млн баррелей в сутки (б/с), или приблизительно 6% мирового потребления".

"Ужесточение карантинных мер на этих ключевых рынках будет иметь существенное влияние на мировой нефтяной спрос", - сказал Паттерсон агентству S&P Global Platts.

Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. б/с, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн б/с, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала, которого цитирует Bloomberg. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. б/с.

По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн б/с. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Президентские выборы в США

Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. По мнению Уоррена Паттерсона, победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена усилит давление на нефтяной рынок.

"Если он снимет санкции с Ирана, мы можем наблюдать рост поставок на рынок на 1,5-2 млн б/с", - считает эксперт.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.

Brent WTI США Великобритания

Новости по теме

Новости

Переход критической IT-инфраструктуры на российский софт отложат до 2024 года

Уведомительный порядок маркировки лекарств отменят с нового года

Пандемия коронавируса

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах

Котировки нефти завершили неделю максимальным спадом с апреля

ВТБ продал гостиницу "Пекин"

ВТБ продал гостиницу "Пекин"

Владеющий "Динамо" ВТБ продал акции футбольного "Локомотива"

Владеющий "Динамо" ВТБ продал акции футбольного "Локомотива"

"Газпром" обогнал "Роснефть" по уровню рыночной капитализации

Рубль упал к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Фондовый рынок США вырос на данных о рекордном подъеме экономики в III квартале

Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group

Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');