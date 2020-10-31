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Джонсон объявил повторный локдаун в Англии до декабря

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Борис Джонсон в субботу вечером объявил о введении в Англии с четверга, 5 ноября, новых ограничительных мер на фоне распространения коронавируса COVID-19, передает "Би-би-си".

Согласно распоряжению Джонсона, с четверга жители Англии "должны оставаться дома", кроме походов на работу или учебу, к врачу, в магазин или для помощи близким. Также разрешаются занятия спортом на свежем воздухе и прогулки.

Бары и рестораны смогут работать только навынос.

Ограничительные меры вводятся на срок до 2 декабря.

"Настало время действовать, потому что альтернативы нет", - заявил британский премьер, отметив, что перегрузка национальной системы здравоохранения станет "моральной катастрофой".

"Би-би-си" отмечает, что в последние семь дней в Великобритании в среднем регистрировали около 23 тыс. новых случаев COVID-19 в день.

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Великобритания Англия Борис Джонсон Коронавирус

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