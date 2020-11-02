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Рубль открыл торги гэпом вниз к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне активно снижающейся нефти и выхода инвесторов из рисковых активов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,87-80,12 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 80,12 руб./$1 (+58,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом доллар торгуется выше 80 руб./$1 впервые с 30 марта. Евро подорожал до 93,22 руб./EUR1 (+60,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 59,36 копейки к уровню закрытия пятницы, до 86,01 рубля.

Доллар при этом оказался на 78,52 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 59,41 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги гэпом вниз к доллару и евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов и падающей нефти из-за скачка заболеваемости коронавирусом и приближения президентских выборов в США.

Падение нефтяных цен обусловлено обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе и роста числа заболевших в мире. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 46,5 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. В пятницу в США было выявлено рекордное число случаев заболевания – более 99 тыс., пишет CNBC. С начала пандемии в стране было зафиксировано более 9 млн заражений, из них 1 млн за последние две недели.

Трейдеры на этой неделе ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии.

Цены на нефть в понедельник продолжают снижаться, зафиксировав сильное падение по итогам прошлого месяца. В октябре нефть WTI подешевела на максимальные с марта 11%, Brent потеряла в цене 8,5%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 в понедельник упала на 3,51% – до $36,61 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 4,02% - до $34,35 за баррель.

Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. баррелей в сутки, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн баррелей в сутки, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала, которого цитирует Bloomberg. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. баррелей в сутки.

По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн баррелей в сутки. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.

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