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"Газпром" обжаловал польский штраф на 6,5 млрд евро

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" подал апелляционную жалобу на решение о беспрецедентном в современной истории антимонопольном штрафе, наложенным на компанию антимонопольным ведомством Польши.

"Сегодня, 4 ноября, "Газпром" подал апелляционную жалобу в польский Суд по защите конкуренции и потребителей на решение антимонопольного органа Польши (UOKiK). Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа в размере около 6,5 млрд евро. При обжаловании решение не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суда", - говорится в заявлении компании.

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Газпром подал свою жалобу 4 ноября. В России 4 ноября отмечается День народного единства - праздник, который восходит корнями к событиям 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов.

В октябре польский антимонопольный регулятор UOKiK завершил расследование, по итогам которого объявил, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными финансовыми инвесторами для целей финансирования проекта "Северный поток 2", представляли собой концентрацию по смыслу антимонопольного законодательства республики Польша, в связи чем, по мнению польских чиновников, требовалась подача уведомления в UOKiK. Антимонопольный орган Польши оштрафовал "Газпром" и западных финансовых инвесторов.

Газпром Польша

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