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Shell обжаловала решение Польши по делу "Северного потока 2"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Royal Dutch Shell обжаловала решение и штраф польского регулятора по делу Nord Stream 2, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Мы рассмотрели решение UOKiK, мы с ним категорически не согласны и подали апелляцию 5 ноября в рамках всех законных процедур", - сказал представитель Shell.

В октябре польский антимонопольный регулятор UOKiK завершил расследование, по итогам которого объявил, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными финансовыми инвесторами для целей финансирования проекта "Северный поток 2", представляли собой концентрацию с точки зрения антимонопольного законодательства Польши.

В связи с этим, по мнению польских чиновников, требовалась подача уведомления в UOKiK. Антимонопольный орган Польши оштрафовал "Газпром" и западных финансовых инвесторов. 4 ноября "Газпром" подал апелляционную жалобу на решение UOKiK.

Royal Dutch Shell Северный поток 2 UOKiK Польша

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