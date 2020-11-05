Нефть сократила потери на ожиданиях итогов президентских выборов в США

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок отыграли часть потерь в ходе торгов в четверг, инвесторы продолжают ожидать окончательных итогов президентских выборов в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:16 по Москве в четверг составила $41,17 за баррель, что на $0,06 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составили $39,02 за баррель, что на $0,13 (0,33%) ниже уровня предыдущей сессии.

Подсчет голосов после президентских выборов в США продолжается, и, по последним данным Bloomberg, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270 при 214 голосах у Трампа.

Расчет экспертов на то, что результатом ноябрьских выборов в США станет так называемая голубая волна, при которой демократы одержат убедительную победу на выборах президента, а также получат контроль над обеими палатами Конгресса, не реализовался.

На данный момент демократы и республиканцы получили по 48 мест в Сенате, при этом в Палате представителей демократы сохраняют большинство.

Реализация этого сценария стала бы "бычьим" фактором для финансовых рынков, поскольку означала бы принятие властями масштабной программы стимулирующих мер, которые помогли бы американской экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса.

"Вне зависимости от исхода президентских выборов, власть в США, вероятно, останется расколотой, - отмечает аналитик по энергетическим рынкам Nasdaq Тамар Эсснер. - Это означает, что любую повестку, склоняющуюся влево, будь то увеличение налогов, регулирования или меры климатической политики, провести на законодательном уровне будет сложно".

Тем временем обеспокоенность трейдеров продолжает вызывать ужесточение карантинных мер в Европе. В четверг новые меры, призванные сдержать распространение коронавируса, вступили в силу в Великобритании.

"Снижение спроса в Европе влияет на настроения. Автомобильный трафик страдает, поскольку Франция, Италия, Испания и Великобритания восстановили локдауны. Эксплуатация автодорог упала до минимального уровня с июня, что не сулит ничего хорошего для спроса на бензин", - считают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Накануне Минэнерго США сообщило о росте запасов бензина в стране на прошлой неделе на 1,54 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей. В то же время запасы нефти в Штатах упали почти на 8 млн баррелей.