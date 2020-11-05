Саудовская Аравия в декабре повысит цены на нефть для Европы

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в декабре повысит цены на нефть для покупателей из Европы, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Сорт Arab Heavy для клиентов из стран северо-западной Европы - на $1 за баррель. В результате он будет стоить на $1,3 за баррель меньше марки Brent. Цены на остальные сорта для покупателей из государств Средиземноморья и СЗЕ увеличатся на $0,4-0,6 за баррель.

Для клиентов из США цены всех сортов саудовской нефти в декабре снизится $0,2 за баррель.

Цены на "легкую" нефть для покупателей из Азии будут ниже на $0,1-0,2 за баррель. В то же время Arab Medium подорожает на $0,1 за баррель, а стоимость Arab Heavy не изменится.