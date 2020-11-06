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Delivery Club стал скрывать от курьеров номера телефонов заказчиков

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в России сервис доставки еды из кафе и ресторанов Delivery Club стал скрывать настоящие номера телефонов заказчиков от курьеров, сообщила пресс-служба компании.

Если курьеру понадобится уточнить у заказчика адрес или другие детали, он по-прежнему сможет позвонить клиенту из мобильного приложения, но система вместо отображения настоящего телефонного номера заказчика автоматически сгенерирует подменный, который будет действовать только во время выполнения заказа.

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В дальнейшем такую же схему реализуют и в приложении для заказчиков и на сайте сервиса - клиенты будут видеть подменные номера курьеров вместо настоящих.

"Подавляющее большинство курьеров добросовестно выполняют свою работу, и мы благодарим их за труд. Тем не менее, мы решили пойти на достаточно существенные доработки программного обеспечения, чтобы исключения из этого правила стали невозможными", - прокомментировали в компании это нововведение.

В сентябре СМИ сообщали, что курьер, доставивший 11-летней девочке сделанный через Delivery Club заказ, вскоре стал писать ей в WhatsApp с предложением "подружиться". В том же месяце курьер Delivery Club после выполненного заказа написал клиентке и предложил встретиться у нее дома.

Delivery Club

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