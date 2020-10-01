Delivery Club запустил доставку нерецептурных лекарств из аптек

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сервис доставки еды Delivery Club, входящий в портфель активов Сбербанка и Mail.ru Group в сфере такси и фудтеха, запустил тестовую доставку лекарств из аптек, говорится в пресс-релизе компании.

Техническим партнером проекта является агрегатор товаров из аптечных сетей "Все аптеки" (является частью экосистемы Mail.ru Group).

На тестовом этапе доставка лекарств будет доступна в Москве и Санкт-Петербурге из аптечных сетей "Доктор Столетов", "Озерки", "Самсон Фарма" и Superapteka. Речь идет о безрецептурных лекарствах, которые не требуют особых условий хранения, а также о сопутствующих товарах – всего к заказу доступно около 2,5 тыс. товарных наименований в зависимости от конкретной аптеки.

Доставлять лекарства будут курьеры Delivery Club.

В будущем география проекта и количество аптечных сетей могут быть увеличены за счет возможностей "Все аптеки" – к сервису подключено 34 тыс. аптек по всей РФ, 50% всех аптечных сетей страны.

Выручка Delivery Club в 2019 году составила 4,46 млрд рублей, по итогам I полугодия 2020 года – 4,32 млрд рублей. К сервису подключено свыше 30 тыс. заведений общественного питания более чем в 250 городах страны, ежемесячно Delivery Club выполняет более 5,5 млн заказов.

Mail.Ru Group развивает агрегатор "Все аптеки" с 2018 года. Сервис помогает выбрать и заказать в ближайшую аптеку лекарства, витамины, БАДы, медицинские изделия и приборы, средства гигиены, косметику, товары для мам и малышей. К заказу доступен ассортимент из 60 тыс. товаров.