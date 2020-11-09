Спрос на физическое золото в III квартале упал на 30%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Мировой спрос на физическое золото упал в III квартале 2020 года на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 562 тонн, говорится в Refinitiv GFMS Gold Survey.

Аналитики Refinitiv объясняют это влиянием на потребление рекордно высоких цен.

В наибольшей степени это отразилось на ювелирном производстве, где потребление золота сократилось на 23% и составило 314 тонн. Пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон глобальной экономике и повлияла на уровень безработицы, доходы домохозяйств и потребительский спрос. На двух крупнейших рынках потребления золота в мире - в Китае и Индии - продажи ювелирных изделий упали на 7% и 21% соответственно из-за плохой экономической конъюнктуры, а также рекордно высоких цен на золото. Однако, добавляет Refinitiv, темпы падения были не столь высокими, как в предыдущие два квартала, поскольку карантинные ограничения смягчались, запуская экономическую деятельность.

В сфере розничных инвестиций спрос на золото по сравнению с предыдущим годом подрос, так как увеличение объемов производства монет в значительной степени компенсировало спад спроса на золотые слитки.

Центральные банки в III квартале впервые за почти десятилетие перешли к нетто-продажам золота. Этот сдвиг был вызван отсутствием закупок со стороны России и Китая, а также ростом продаж по мере борьбы государств с COVID-19: пандемия нанесла серьезный урон мировой экономике, и, возможно, некоторые центробанки воспользовались ценами на золото в последние месяцы.

Добыча золота в III квартале снизилась на 2% и составила 862 тонны. Хотя темпы снижения оказались меньше, чем в предыдущем квартале, многие рудники продолжали работать с ограничениями в связи с COVID-19.

При этом производство золота и лома подскочило на 29%, до 426 тонн. Оборот лома увеличился во всех ключевых регионах, так как многие предприятия вернулись к нормальным мощностям, чему также способствовали рекордно высокие цены на золото.

В общей сложности предложение золота в III квартале выросло на 10%, до 1,298 тыс. тонн, в то время как спрос оставался на низком уровне. В результате на рынке золота был зарегистрирован физический избыток 736 тонн, по сравнению со II кварталом он вырос на 30%. Даже с учетом прироста запасов ETF и бирж профицит составил 307 тонн против дефицита в предыдущем квартале.