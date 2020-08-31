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Производство золота в РФ в I полугодии подросло на 2% до 138 т

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Производство золота в России в январе-июне 2020 года составило 138,1 тонны. Об этом сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Это на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В том числе производство добычного золота выросло на 5%, до 116,38 тонны. Выпуск вторичного золота упал на 13%, до 13,45 тонны, попутного - на 11%, до 8,27 тонны.

По подсчетам, в июне суммарное производство золота незначительно (на 0,3%) сократилось по сравнению с июнем 2019 года, составив 33,79 тонны.

Производство серебра в России в I полугодии сократилось на 4%, до 437,3 тонны.

РФ золото

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