Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,8-1,1%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным откатом цен blue chips из-за фиксации прибыли игроками после ралли понедельника, подогретого ранее предварительными итогами президентских выборов в США и новостями об успешном испытании компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,8-1,1%, при этом растут перепроданные ранее бумаги золотодобывающих компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2962,5 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1222,79 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,6%.

Доллар стоит 76,42 рубля (+0,14 рубля), золото - $1886 за тройскую унцию (+1,7%).

Подешевели акции "Татнефти" (-2,6%), "Роснефти" (-2,4%), "НОВАТЭКа" (-2,2%), "АЛРОСА" (-2,1%), "Газпром нефти" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), Сбербанка (-1,4% и -1,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "МТС" (-0,9%), "ММК" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,7%), банка ВТБ (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "Россетей" (-0,7%), UC Rusal (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%).

Подорожали акции Polymetal (+4,4%), ПАО "Полюс" (+3%), "Московской биржи" (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, первая реакция на новости о новой вакцине могла быть избыточно эмоциональной (даже в случае подтверждения результатов испытаний, на массовое применение вакцины может уйти длительное время, с учетом необходимых регуляторных процедур, налаживания производства и логистики). Вместе с тем, произошедший рост на рынках в целом выглядит достаточно сильным, чтобы претендовать на начало формирования среднесрочного тренда повышения "спроса на риск". На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 76,5 руб., считает аналитик.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник слабо негативный: в Азии наблюдается разнонаправленная динамика индексов, снижаются нефть и фьючерсы на индексы США. После многодневного ралли на рынки может прийти волна фиксации прибыли. Новости о вакцинах - это приятное дополнение для ожиданий на будущее, но текущая ситуация с коронавирусом пока приносит больше негативных эмоций, так как число заразившихся в мире растет, а во многих странах возвращаются карантинные меры.

Индекс МосБиржи накануне превысил зону сопротивления 2920-2950 пунктов, сделав актуальным дальнейшее движение вверх выше 3000 пунктов и к летним максимумам до 3100 пунктов. Конечно, по логике торгов может состояться коррекционный откат до 2920-2950 пунктов для снятия перекупленности. С другой стороны, новости о вакцинах и возвращение американской политической системы к вопросу стимулов делают ставки на падение крайне рискованным занятием. Из корпоративных событий дня внимания заслуживают операционный отчет ПАО "Группа Черкизово", финотчетность по МСФО "Юнипро" и "АЛРОСА".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи в рамках коррекции может вернуться в зону 2900-2950 пунктов.

На новостях о вакцинах инвесторы начали активно закладываться на сценарий скорого преодоления пандемии и возврата мировой экономики к докризисной модели, показал ажиотажный спрос на нефть и отстающие сектора, в первую очередь акции транспортных и нефтегазовых компаний, сектор услуг, а также акции финансовых учреждений. Однако уже к концу торгов понедельника эйфория начала слабеть, причем основные индексы в США, протестировав в ходе торгов исторические максимумы, заметно отошли от них, а технологический Nasdaq даже ушел в "минус" на 1,5% - участники рынка, повысив спрос на циклические сектора, начали фиксировать прибыль по перегретому hi-tech, имеющему высокий вес в индексах.

Тенденция к переаллокации капитала может продолжиться: логично ожидать, что даже если Pfizer и BioNtech не смогут закрепить свой успех и сразу зарегистрировать вакцину, активная работа других фармкомпаний по всему миру с большой вероятностью должна в обозримом будущем обеспечить человечество необходимой защитой от COVID-19, предотвратив или как минимум заметно снизив риск третьей волны забелеваемости весной 2021 года.

Также стоит отметить, что антиковидные вакцины вряд ли будут массово доступны в ближайшее время, так что в ходе текущей волны пандемии, скорее всего, странам придется пользоваться привычными карантинными ограничениями, способными сдерживать деловую активность в конце этого - начале следующего года. Кроме того, прогресс в разработке вакцины от COVID-19 может уменьшить склонность властей к поддержке экономики, неся риск, в частности, по объему обсуждаемой в США программы стимулов. Еще одним риском являются попытки штаба Трампа оспорить результаты прошедших в США выборов.

Учитывая охлаждение мировых рынков и сформированную на рынке акций РФ перегретость, во вторник вероятна частичная фиксация прибыли в "голубых фишках", способная вернуть индекс МосБиржи в зону 2900-2950 пунктов, считает аналитик.

В США индексы накануне приблизились к рекордным максимумам на новостях о вакцине и победе демократа Джозефа Байдена на прошедших 3 ноября президентских выборах.

В заявлении Pfizer отмечается, что пока компании будут до середины ноября вести сбор информации и данных о безопасности вакцины, затем всю информацию передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США.

Таким образом, как указывают американские СМИ, если американский регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы смогут получить медицинские сотрудники уже к концу этого года.

Официальные результаты выборов в США пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Тем временем действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.

Перспектива появления в Белом доме Байдена, который считается центристом в Демократической партии, позитивно воспринимается рынками, пишет MarketWatch. Положительным фактором инвесторы считают и вероятность сохранения расколотого Конгресса: при том, что демократы сохраняют контроль над Палатой представителей, контроль над Сенатом, вероятно, остается у республиканцев. Это означает, что демократам будет непросто провести серьезные изменения, в том числе меры ужесточения корпоративного регулирования, а также повышение налогов.

При этом инвесторы считают, что приход Байдена в Белый дом повысит вероятность принятия нового масштабного пакета мер поддержки экономики, которые помогут ей справиться с последствиями пандемии коронавируса.

На фоне роста числа заражений COVID-19 экономисты банка Goldman Sachs резко ухудшили прогноз экономического роста США в первом квартале 2021 года - до 3,5% с 7% и пересмотрели прогноз ВВП Европы в четвертом квартале 2020 года с роста на 9,1% до падения на 8,7% из-за новых локдаунов.

Во вторник преобладает подъем индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng - растет на 0,7%), "минусуют" после ралли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Инфляция в Китае в октябре замедлилась до минимума за 11 лет, в том числе из-за снижения стоимости свинины и других продуктов питания. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,5% в годовом выражении после подъема на 1,7% в сентябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,8%.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в октябре опустились по итогам девятого месяца подряд. Снижение составило 2,1% в годовом выражении, как и в сентябре. Аналитики ожидали сокращения на 2%.

Нефть утром во вторник корректировалась вниз из-за беспокойств по поводу ослабления спроса в связи с новыми ограничениями в Европе и США из-за пандемии коронавируса; цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ 9 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $42,41 за баррель (+0,02% и +7,5% в понедельник), декабрьская цена WTI - $40,16 за баррель (-0,3% и +8,5% накануне).

Оба контракта накануне достигли самых высоких отметок с 22 октября.