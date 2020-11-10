Цена Brent скорректировалась вниз до $42 за баррель

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - После взлета в понедельник котировки нефти пошли вниз во вторник на сохраняющемся беспокойстве об ослаблении спроса в связи с новыми ограничениями в Европе и США из-за пандемии.

К 8:19 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (0,87%) к уровням закрытия торгов понедельника и торговались у $42,03 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $2,95 (7,5%), продемонстрировав самый сильный однодневный прирост в долларах и процентах с 1 июня, по данным Dow Jones Market Data.

Декабрьские фьючерсы на WTI утром во вторник дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,47 (1,17%), до $39,82 за баррель. Днем ранее контракт подорожал на $3,15 (8,5%), это был максимальный однодневный прирост в долларах и процентах с мая.

Оба контракта накануне достигли самых высоких отметок с 22 октября.

Ралли нефтяных цен во многом обусловлено сочетанием двух факторов - "обнадеживающие новости о вакцине и рост фондовых рынков по всему миру", отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, которого цитирует MarketWatch. Однако, по его словам, цены лишь отыгрывали потери последних двух недель.

В понедельник стало известно, что вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и германской BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность более чем на 90%.

Эта новость спровоцировала на мировых рынках рост спроса на акции и другие активы, считающиеся рискованными, заставив инвесторов распродавать традиционные безопасные активы, такие как облигации и золото, пишет MarketWatch.

Поддержку ценам на нефть также оказала "некоторая ясность" в отношении итогов президентских выборов в США, говорит старший аналитик сырьевого рынка Schneider Electric Робби Фрейзер.

Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Инвесторы считают, что приход Байдена в Белый дом повысит вероятность принятия нового масштабного пакета мер поддержки экономики, которые помогут ей справиться с последствиями пандемии COVID-19.