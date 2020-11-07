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Американские телеканалы заявили о победе Байдена на выборах президента

Американские телеканалы заявили о победе Байдена на выборах президента
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
Фото: Reuters

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден, сообщают в субботу американские телеканалы CNN, NBC и Fox News.

В частности, CNN сделал вывод на основе данных подсчетов голосов из штата Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей. Он получил 49,7% голосов, в то время как нынешний президент США Дональд Трамп - 49,2%.

Пенсильвания дает кандидату 20 голосов выборщиков, теперь у Байдена 290 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. У Трампа 214 голосов выборщиков.

Fox News, ориентирующийся на республиканцев, также прогнозирует официальную победу Байдена за счет поддержки избирателей в Пенсильвании и Неваде.

NBC News сообщает пока о 273 голосах выборщиках в пользу Байдена.

Сам Байден сразу отреагировал в твиттере на прогнозы СМИ. "Америка, для меня большая честь, что вы избрали меня лидером нашей великой страны. Впереди нас ждет тяжелая работа, но я обещаю: я буду президентом для всех американцев, вне зависимости от того, голосовали вы за меня или нет", - написал он. В описании страницы Байдена в твиттере он уже назван избранным президентом.

Трамп ранее заявлял, что считает, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, в том числе в Пенсильвании, было принято незаконно. Он также обещал, что не намерен оставлять власть без борьбы в случае поражения.

Хроника 09 января 2018 года – 07 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
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