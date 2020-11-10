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Московские туркомпании сократили до 80% сотрудников

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Москве туристически компании сократили штат на 60-70%, у некоторых сокращения достигли 80%, часть уволенных пытается работать самостоятельно, сообщил глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Экономический кризис

"Иными словами, мы теряем квалифицированные кадры, которые начинают искать иные источники дохода. Та помощь, которая была предоставлена в размере минимального размера оплаты труда в виде возвратного кредита, она не может обеспечить людей нормальным доходом, и они уходят либо их сокращают", - сообщил эксперт.

Те уволенные, которые занялись фрилансом, сохранили часть своих клиентов: "В результате получился перекос в сторону стихийного самозанятого рынка в части мелкой розницы".

Меньше стало и самих компаний, особенно в мелкой рознице, добавил он: "Сейчас в федеральном реестре туроператоров числится субъектов рынка по Москве по выездному туризму 241, в прошлом году их было 289, то есть сокращение составило около 15%".

Полная картина прояснится только к марту 2021 года, когда для сохранения членства в едином федеральном реестре туроператорам придется продлевать финансовое обеспечение, и они будут решать, оставаться в статусе туроператора или нет, добавил эксперт.

В общероссийском реестре турагентств числится 2885 московских организаций, которые работают в рознице. Мохов отметил, что в этой сфере высокая ротация и проследить за появляющимися и исчезающими агентствами труднее. При этом увольнения сотрудников могут привести к тому, что эти агентства распадутся "мелкими брызгами на множество самозанятых фрилансеров, каждый из которых занимается какой-то своей маленькой группой клиентов".

Сильно пострадали и компании, которые принимали туристов в Москве, особенно те, которые работали с китайцами.

"Здесь, прямо скажем, катастрофические последствия, потому что им переориентироваться на другие клиентские группы очень сложно. Соответственно, такие компании, монобрендовые - они деятельность практически свернули полностью", - рассказал Мохов.

Однако он считает, что ситуация может быстро измениться, как только рынок вновь начнет расти.

"Туристический бизнес очень живучий, поскольку не требует значительных вложений в старт, не требует приобретения имущества, в отличие от гостиниц или ресторанов. Он как быстро сворачивается, так и быстро разворачивается. Мы видели такую картину в предыдущие кризисные годы. Как только начинает расти рынок, на него возвращаются туркомпании, которые до этого пребывали в состоянии заморозки. Но при этом необходимо разработать меры поддержки турагентов, туроператоров, принимающих и экскурсионных компаний, где важно сохранить кадры, поддержать хотя бы минимальным размером оплаты труда и продлением налоговых льгот, чтобы под второй волной коронакризиса не потерять кадровый потенциал индустрии туризма", - объяснил представитель РСТ.

Хроника 27 января – 10 ноября 2020 годаЭкономический кризис
РСТ Георгий Мохов Москва Китай коронавирус

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