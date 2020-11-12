FT сообщила о разногласиях Сбербанка с Mail.ru Group в рамках партнерства

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Совместное предприятие Сбербанка с Mail.ru Group в сфере транспорта и доставки еды может оказаться под угрозой из-за разногласий партнеров в вопросах управления и корпоративной культуры, сообщает The Financial Times со ссылкой на собственные источники.

В частности, разногласия касаются того, чьи разработки должны лечь в основу совместной экосистемы в рамках СП. Так, Сбербанк недоволен идеей, чтобы в основе экосистемы лежала принадлежащая Mail.ru Group соцсеть "ВКонтакте", а не платежная сеть финансовой организации, тогда как интернет-холдинг против того, чтобы использовать исключительно платежные сервисы Сбербанка.

По данным газеты, стороны уже обсуждали "развод" в рамках СП, образованного в конце 2019 года, однако конфигурация раздела активов еще не определена.

В настоящее время портфель СП объединяет такие активы, как такси-сервис "Ситимобил", каршеринг YouDrive, сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат", доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет", SberFood (ранее - FoodPlex) и другие комплементарные активы.

Интернет-холдинг и финансовая организация владеют по 45,005% СП, оставшаяся доля может быть использована в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников СП.

По данным FT, Сбербанк также обеспокоен отсутствием влияния на Mail.ru Group, несмотря на косвенное участие в капитале компании.

В Сбербанке сообщили FT, что компании в рамках СП развиваются успешно, и банк уверен, что они займут лидирующие позиции за счет паритетного участия Сбербанка и Mail.ru Group.

В пресс-службе Сбербанка не ответили на вопрос "Интерфакса" о возможном прекращении партнерства по СП. "Наши отношения с Mail.ru Group - это отношения партнеров с глубокой экспертизой в области сложных IT-решений, пользовательских цифровых продуктов, которыми пользуются десятки миллионов человек не только в нашей стране, но и за ее пределами. Год назад мы заключили соглашение о создании совместного предприятия, куда сейчас входят такие сильные игроки как Delivery Club, "Ситимобил", "Самокат", "Кухня на районе" и т.д. ", - сообщил "Интерфаксу" представитель банка. В пресс-службе также отметили, что эти компании успешно развиваются и, по мнению Сбербанка, станут лидерами своих индустрий.

В Mail.ru Group газете сообщили, что Mail.ru Group и Сбербанк строят две независимые экосистемы и могут конкурировать в некоторых секторах, однако это не помешает компаниям "вместе работать над развитием активов в сфере фудтеха и транспорта на равных".

"Mail.ru Group более 20 лет использует для своего развития разные инвестиционные модели. Все это время компания действует как ответственный и надежный партнер, который заботится об успешном развитии совместного бизнеса и взаимовыгодном сотрудничестве вне зависимости от конфигурации взаимоотношений. Это подтверждается успешным развитием десятков совместных проектов, включая оба крупных стратегических партнерства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Mail.ru Group.

На этапе формирования СП Mail.ru Group внесла в него свои доли в Delivery Club и "Ситимобил", связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта, а также 8,5 млрд рублей инвестиций. Сбербанк, в свою очередь, внес свою долю в FoodPlex и денежные средства в размере около 38,5 млрд рублей.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в зависимости от достигнутых KPI до ноября 2020 года Mail.ru Group может дополнительно инвестировать в СП около 4,6 млрд рублей, а Сбербанк - до 13 млрд рублей.

В конце октября в своем финансовом отчете Mail.ru Group сообщила, что из-за экономических условий и влияния COVID-19 сократила отложенный платеж до 1,2 млрд рублей.

В августе СП получило на равных условиях дополнительно 12 млрд рублей - на расширение направлений и бизнесов, которые не входили в периметр сделки на момент ее закрытия (инвестиции предоставлены независимо от размеров отложенных платежей).

В июне Сбербанк и "Яндекс" объявили о прекращении многолетнего сотрудничества по СП "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Деньги". Сбербанк консолидировал 100% платежной системы "Яндекс.Деньги" (сейчас ЮMoney - ИФ), а "Яндекс" стал 100-процентным владельцем "Яндекс.Маркета".