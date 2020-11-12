Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:38Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 126 793+670 018

FT сообщила о разногласиях Сбербанка с Mail.ru Group в рамках партнерства

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Совместное предприятие Сбербанка с Mail.ru Group в сфере транспорта и доставки еды может оказаться под угрозой из-за разногласий партнеров в вопросах управления и корпоративной культуры, сообщает The Financial Times со ссылкой на собственные источники.

В частности, разногласия касаются того, чьи разработки должны лечь в основу совместной экосистемы в рамках СП. Так, Сбербанк недоволен идеей, чтобы в основе экосистемы лежала принадлежащая Mail.ru Group соцсеть "ВКонтакте", а не платежная сеть финансовой организации, тогда как интернет-холдинг против того, чтобы использовать исключительно платежные сервисы Сбербанка.

По данным газеты, стороны уже обсуждали "развод" в рамках СП, образованного в конце 2019 года, однако конфигурация раздела активов еще не определена.

В настоящее время портфель СП объединяет такие активы, как такси-сервис "Ситимобил", каршеринг YouDrive, сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат", доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет", SberFood (ранее - FoodPlex) и другие комплементарные активы.

Интернет-холдинг и финансовая организация владеют по 45,005% СП, оставшаяся доля может быть использована в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников СП.

По данным FT, Сбербанк также обеспокоен отсутствием влияния на Mail.ru Group, несмотря на косвенное участие в капитале компании.

В Сбербанке сообщили FT, что компании в рамках СП развиваются успешно, и банк уверен, что они займут лидирующие позиции за счет паритетного участия Сбербанка и Mail.ru Group.

В пресс-службе Сбербанка не ответили на вопрос "Интерфакса" о возможном прекращении партнерства по СП. "Наши отношения с Mail.ru Group - это отношения партнеров с глубокой экспертизой в области сложных IT-решений, пользовательских цифровых продуктов, которыми пользуются десятки миллионов человек не только в нашей стране, но и за ее пределами. Год назад мы заключили соглашение о создании совместного предприятия, куда сейчас входят такие сильные игроки как Delivery Club, "Ситимобил", "Самокат", "Кухня на районе" и т.д. ", - сообщил "Интерфаксу" представитель банка. В пресс-службе также отметили, что эти компании успешно развиваются и, по мнению Сбербанка, станут лидерами своих индустрий.

В Mail.ru Group газете сообщили, что Mail.ru Group и Сбербанк строят две независимые экосистемы и могут конкурировать в некоторых секторах, однако это не помешает компаниям "вместе работать над развитием активов в сфере фудтеха и транспорта на равных".

"Mail.ru Group более 20 лет использует для своего развития разные инвестиционные модели. Все это время компания действует как ответственный и надежный партнер, который заботится об успешном развитии совместного бизнеса и взаимовыгодном сотрудничестве вне зависимости от конфигурации взаимоотношений. Это подтверждается успешным развитием десятков совместных проектов, включая оба крупных стратегических партнерства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Mail.ru Group.

На этапе формирования СП Mail.ru Group внесла в него свои доли в Delivery Club и "Ситимобил", связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта, а также 8,5 млрд рублей инвестиций. Сбербанк, в свою очередь, внес свою долю в FoodPlex и денежные средства в размере около 38,5 млрд рублей.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в зависимости от достигнутых KPI до ноября 2020 года Mail.ru Group может дополнительно инвестировать в СП около 4,6 млрд рублей, а Сбербанк - до 13 млрд рублей.

В конце октября в своем финансовом отчете Mail.ru Group сообщила, что из-за экономических условий и влияния COVID-19 сократила отложенный платеж до 1,2 млрд рублей.

В августе СП получило на равных условиях дополнительно 12 млрд рублей - на расширение направлений и бизнесов, которые не входили в периметр сделки на момент ее закрытия (инвестиции предоставлены независимо от размеров отложенных платежей).

В июне Сбербанк и "Яндекс" объявили о прекращении многолетнего сотрудничества по СП "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Деньги". Сбербанк консолидировал 100% платежной системы "Яндекс.Деньги" (сейчас ЮMoney - ИФ), а "Яндекс" стал 100-процентным владельцем "Яндекс.Маркета".

Сбербанк Mail.ru Group

Новости по теме

Новости

Ozon и Сбербанк урегулировали разногласия по расторгнутой сделке

Источник сообщил о превышающем 2 млрд евро спросе на евробонды РФ

Онлайн-ритейлер "Утконос" впервые вышел за пределы Московского региона

Экономический кризис

Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлили до конца года

Рубль начал дешеветь к доллару вслед за снижением котировок нефти

Греф отметил, что США почти израсходовали ресурс для антироссийских санкций

Врио гендиректора "Аэрофлота" стал Андрей Чиханчин

Экономический кризис

Белоусов усомнился в ценности советов смягчить выход из бюджетных стимулов

Экономический кризис

Банкам ЕС предрекли волну "плохих" кредитов на фоне пандемии

Банкам ЕС предрекли волну "плохих" кредитов на фоне пандемии

Россия закроет торгпредства в Литве и на Украине

Россия закроет торгпредства в Литве и на Украине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');