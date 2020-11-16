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Долги по зарплате в РФ в октябре выросли на 2,3% после снижения в июне-сентябре

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 ноября 2020 года составила 1 млрд 870,2 млн рублей, увеличившись за октябрь на 2,3% после символического сокращения на 0,3% в сентябре, падения на 15,7% в августе, снижения на 0,8% за июль и сокращения на 9,2% за июнь, сообщил в понедельник Росстат.

Динамику задолженности по зарплатам за три весенних месяца Росстат не публиковал, мотивируя это тем, что посчитать ее невозможно из-за несопоставимых выборок на фоне карантинных ограничений, введенных в этот период.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 ноября составила 1 млрд 859,3 млн рублей, по сравнению с 1 октября она выросла на 1,7%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 10,9 млн рублей (отсутствовала на 1 октября). В том числе размер долга федерального бюджета на 1 ноября составил 9,4 млн рублей, долг бюджетов субъектов РФ – 1,5 млн рублей.

Росстат

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