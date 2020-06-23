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Президент РФ поручил восстановить рынок труда в стране уже в 2021 году

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и регионам принять меры для полного восстановления в России рынка труда в 2021 году.

"Нам в отличие от многих удалось избежать драматического скачка безработицы. Как уже сказал, безработица у нас все-таки выросла, поэтому сейчас нужно решать главную задачу - помочь людям вернуться к работе", - сказал Путин, обращаясь к россиянам во вторник.

"Поручаю правительству, региональным властям в контакте с Банком России принять все необходимые меры, чтобы уже в 2021 году восстановить полностью рынок труда", - заявил президент.

Как уточнил Путин, это означает, что "число безработных в России должно как минимум вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно же, опуститься еще ниже".

Хроника 27 января – 23 июня 2020 годаЭкономический кризис
Владимир Путин

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