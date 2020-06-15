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Путин заявил, что безработица в РФ подросла не так драматично, как в других странах

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обратить внимание на рост безработицы в стране, хотя он и не такой значительный, как в других странах.

"Все-таки безработица у нас подросла где-то около 1,5%. Это, конечно, не так драматично, как во многих других странах, где безработица скакнула под 11-15%. У нас было где-то 4,5% – а сейчас в районе 6%. Поэтому все-таки она у нас растет, и на это нужно обращать внимание", - сказал он на совещании по поддержке экономики и социальной сферы, комментируя доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Глава государства также назвал хорошей мерой предоставление бизнесу льготных кредитов под 2% на выплату зарплат.

"Надо, конечно, смотреть, как сохраняется уровень заработной платы в тех учреждениях, предприятиях, которые претендуют на эту меру поддержки. Надо без спешки посмотреть на все эти аспекты", - сказал в связи с этим президент.

Вместе с тем, он отметил, что предпринимателей, которые в сложных экономических условиях, вызванных коронавирусом, не стали сокращать персонал, нужно поощрять и дальше.

Ранее в понедельник министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что официальная безработица в РФ за полмесяца (июня) выросла на 16% до 2,42 млн человек.

Министр также сообщил, что фактическая безработица в РФ по данным Росстата на 1 июня составляла свыше 4,5 млн человек (рассчитана по методике Международной организации труда - МОТ). За два прошедших месяца численность безработных увеличилась на 1,05 млн человек.

Владимир Путин Минтруд Антон Котяков

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