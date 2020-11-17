"Совкомфлот" заказал три газовоза для "Арктик СПГ 2" за $872 млн

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Общая контрактная стоимость строительства трех СПГ танкеров-газовозов ледового класса, которые планируется ввести в эксплуатацию в период с февраля по июль 2023 года, составляет $872,1 млн, говорится в отчете "Совкомфлота" по МСФО.

Контракты на строительство судов вступили в силу 28 октября.

В конце октября "Совкомфлот" заключил с компанией "Арктик СПГ 2" (оператором одноименного проекта) 30-летние тайм-чартерные контракты на эксплуатацию трех новых ледокольных газовозов класса Arc7. Контракты на строительство этих судов были заключены СКФ с верфью DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Южная Корея) по результатам тендера, который провел оператор проекта.

"Суммарный объем законтрактованной выручки будущих периодов группы СКФ по трем тайм-чартерным контрактам составит около $4,2 млрд, в результате чего общий объем законтрактованной выручки будущих периодов группы СКФ составит около $24 млрд", - сообщал генеральный директор, председатель правления "Совкомфлота" Игорь Тонковидов.

По данным СКФ, грузовместимость каждого из трех новых танкеров составит 172 410 куб. м, судам будет присвоен ледовый класс Arc7. Газовозы будут эксплуатироваться под флагом РФ и управляться российскими экипажами.

Еще три танкера у DSME зафрахтует для "Арктик СПГ 2" японская MOL, также с поставкой в 2023 году. Чартерные соглашения по этим судам были подписаны в начале ноября.

Участниками проекта "Арктик СПГ 2" являются "НОВАТЭК" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и консорциум Mitsui и JOGMEC (10%).

Первая очередь завода "Арктик СПГ 2" на 6,6 млн т/г запускается во второй половине 2023 года, вторая – в 2024 году, третья – в 2026 году.