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"НОВАТЭК" счел возможным запуск 3-й очереди "Арктик СПГ 2" на год раньше

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Третья линия завода "Арктик СПГ 2" может быть запущена не в 2026, а в 2025 году, заявил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Михельсон назвал одним из главных успехов компании в 2020 году сохранение графика реализации проекта "Арктик СПГ 2". При том, что, признал он, пандемия COVID-19 стала для проекта испытанием: "Три месяца было очень сложно, но мы не вышли из графика реализации нашего проекта "Арктик СПГ-2".

"Пуск первой линии – 2023 год, второй линии – 2024 год. Раньше планировали, – так как у нас два дока, я дальше расскажу, – третью линию в 2026 году, но сейчас, я думаю, линии будут [запущены] в 2023-м, 2024-м, 2025-м. 19,8 миллиона тонн", - отчитался газовик.

Проект "Арктик СПГ 2" стоимостью $21,3 млрд предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.

"НОВАТЭКу" принадлежит 60% в проекте, Total, китайские CNPC и CNOOC, а также Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC) владеют по 10%.

НОВАТЭК Арктик СПГ 2 Леонид Михельсон Владимир Путин

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