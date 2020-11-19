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Brent подешевела до $44,21 за баррель

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг на опасениях, что спрос снизится в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру, а также с новым витком карантинных мер в США.

К 8:25 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,29%), до $44,21 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,59 (1,4%) - до $44,34 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевели на $0,24 (0,57%) , до $41,58 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,39 (0,9%) - до $41,82 за баррель.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса.

Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение.

В целом в США заболеваемость COVID-19 растет, а число смертей от коронавирусной инфекции уже превысило 250 000.

"Новые ограничения приведут к снижению мобильности и занятости, и это вызывает беспокойство у трейдеров", - отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся ранее на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится.

При этом, по данным Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут, и, например, ОАЭ недовольны распределением квот и рассматривают возможность выхода из ОПЕК+.

Brent WTI США коронавирус Билл де Блазио ОПЕК

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