Число умерших от коронавируса в США превысило четверть миллиона

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В США от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 250 483 человека, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Больше всего смертных случаев - 34 187 - зафиксировано в Нью-Йорке.

Всего в Соединенных Штатах по состоянию на 06:00 мск четверга выявлено 11,5 миллиона случаев COVID-19, выздоровели 4,35 млн заразившихся.

Во всем мире, по данным университета, число жертв коронавируса превысило 1,3 миллиона, заразившихся уже больше 56,1 миллиона, вылечились более 36 миллионов человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на 06:00 мск четверга 173,8. В США на 1 млн жителей скончались 772 человека.