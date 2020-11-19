Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,7%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU -Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне наметившейся коррекции внешних рынков после ралли с начала недели, подогретого новостями о высокой эффективности вакцин от COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,6-0,7%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3061,86 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1267,51 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 76,21 рубля (+0,15 рубля), золото стоит $1861,4 за унцию (-0,7%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Татнефти" (-1,4%), Polymetal (-1,4%), "Московской Биржи" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -0,5% "префы"), банка ВТБ (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "Россетей" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в III квартале 2020 года выросла на 27% в годовом выражении и составила 28 млрд руб., за 9 месяцев прибыль сократилась на 11% - до 36,2 млрд рублей. Аналитики инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали чистую прибыль "Газпром нефти" в третьем квартале 2020 года в размере 23,9 млрд рублей, за 9 месяцев - 32,145 млрд рублей.

Подорожали акции АФК "Система" (+1,3%), "Магнита" (+0,4%), "НЛМК" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС. Активность инвесторов на мировых рынках акций остается подавленной из-за новых, связанных с пандемией, ограничительных мер в отдельных странах. Кроме того, некоторое негативное влияние на интерес инвесторов к российским бумагам могут иметь сообщения о положительной резолюции Палаты представителей США по санкциям в отношении РФ в связи с отравлением оппозиционера Навального. На валютном рынке в начале торгов не исключена коррекция доллара вверх после выхода к отметке 76 руб.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг слабо негативный: индексы Азии преимущественно снижаются, в "минусе" нефть и промышленные металлы. На рынках продолжается осознание того, что быстрой вакцинации пока не будет, а значит, экономике еще долгое время придется жить в условиях социальных и деловых ограничений. В начале торгов отечественный рынок акций может просесть, но без больших потерь. Финансовую отчетность по МСФО за III квартал представят "Мечел", ПАО "Группа Черкизово" и QIWI.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что поводом для распродаж акций в США могли выступить новости об отсутствии консенсуса в переговорах по принятию нового пакета помощи американской экономике. Речь идет о том, что даже после выборов республиканцы и демократы в Сенате не могут найти компромисс по плану стимулирования экономики США. Ранее рынки надеялись, что данный план будет принят до выборов.

Рынки уже некоторое время выглядят перегретыми, а инвесторы ищут повод для фиксации прибыли по "длинным" позициям после уверенной волны роста, продемонстрированной с начала ноября. Кроме отсутствия нового пакета стимулирования в Штатах, поводом для продаж может стать макроэкономическая статистика, а также слабые результаты сезона рождественских распродаж в США.

Утром в четверг индекс МосБиржи может отступить в район 3060 пунктов. В дальнейшем, на ухудшении внешней конъюнктуры коррекционные настроения в российских бумагах продолжат преобладать. К концу сессии индекс МосБиржи может сделать еще один шаг к отметке 3000 пунктов, считает Зварич.

В США в среду индексы акций снизились на 0,8-1,2%, ухудшение ситуации с коронавирусом перевесило позитивные новости о разработке вакцины против COVID-19, пишет Trading Economics.

Американская компания Pfizer в среду заявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%. Неделей ранее Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявляли о 90% эффективности. Вакцина Pfizer и BioNTech будет представлена на одобрение в регулирующие органы в течение нескольких дней.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл во вторник заявил, что рост заболеваемости коронавирусом будет представлять серьезный риск для экономики в ближайшие месяцы, а влияние вакцины пока рано оценивать.

В четверг в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Беспокойство по поводу роста случаев заражения коронавирусной инфекцией в США и Европе и его экономических последствий нивелирует оптимизм относительно возможного появления в скором времени вакцины против этого заболевания, пишет Associated Press.

На утро четверга во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 349 339 против 1 337 559 человек по состоянию на утро среды, выздоровели более 36 млн. В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

На фоне роста заболеваемости в Соединенных Штатах и ряде других стран вводят новые ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19.

Нефть утром в четверг корректируется вниз на опасениях снижения спроса в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру, а также новым витком карантинных мер в США; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $44,22 за баррель (-0,3% и +1,4% в среду), декабрьская цена WTI - $41,6 за баррель (-0,5% и +0,9% накануне).

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса. Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся ранее на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится.

При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут, и, например, ОАЭ недовольны распределением квот и рассматривают возможность выхода из ОПЕК+.