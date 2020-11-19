Аэропорты РФ спрогнозировали общий убыток за год в 30 млрд рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорты РФ закончат 2020 год с общим убытком в 30 млрд рублей. Об этом говорится в презентации президента Международной ассоциации аэропортов (МАА) Евгения Чудновского, с которой он выступил на форуме "Транспортная неделя" в четверг.

Доходы отрасли сократятся на 88 млрд рублей в сравнении с прошлым годом - с учетом оптимизации расходов на 25 млрд рублей.

Фактический убыток за первое полугодие составил 15 млрд рублей, следует из презентации, доходы аэропортов упали на 42 млрд рублей.

Коэффициент чистый долг/EBITDA аэропортов вырастет с 2,8х на конец 2019 года до 29х на конец этого года, прогнозируют в МАА. В целом долговая нагрузка отрасли оценивается более чем в 250 млрд рублей (в том числе 180 млрд рублей инвестиционных кредитов).

Пассажиропоток аэропортов по итогам года сократится более чем на 40%, полагают в МАА. В ноябре, как ожидается, показатель упадет на 50%, в декабре – на 60%.

В 2021 году по оптимистичному сценарию МАА пассажиропоток российских аэропортов восстановится до уровня минус 15% к 2019 году. Убыток может сократиться до 18 млрд руб. Консервативный сценарий предполагает падение пассажиропотока на 43% к 2019 году, убыток отрасли может достигнуть 40 млрд руб.

Глава МАА призвал оказать отрасли дополнительную господдержку: продлить действие постановления о выдаче аэропортам так называемых COVID-субсидий (в июне из резервного фонда выделено 10,9 млрд руб., часть из них осталась нераспределенной), а также предоставить до конца года еще 3,1 млрд руб. В 2021 году, по мнению МАА, отрасли потребуется от 4,4 до 18,7 млрд руб. в зависимости от сценария развития отрасли.

Также Чудновский предложил ввести субсидирование процентных платежей по инвесткредитам для аэропортов – в размере 2 млрд руб. в 2020 году и от 2 до 8 млрд руб. в 2021 году.