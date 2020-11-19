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Продление COVID-субсидий авиакомпаниям застопорилось из-за возражений Минфина

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Росавиация объяснила трудности с продлением постановления о выделении авиакомпаниям так называемых COVID-субсидий разногласиями с Минфином.

"В настоящее время подготовлен приказ изменений в постановление №661, в рамках которого предусмотрено продление срока действия программы субсидирования авиакомпаний до ноября 2020 года и увеличение ставки компенсации в июле-ноябре с 365 до 685 рублей на одного пассажира", - сообщил замруководителя Росавиации Алексей Новгородов на форуме "Транспортная неделя".

Он отметил, что проект согласован с Минэкономразвития, однако в части увеличения расходной ставки имеются разногласия с Минфином РФ, который предложил размер ставки на уровне 436 рублей.

По словам Новгородова, есть риск, что авиакомпании "не в полной мере получат уже выделенную господдержку".

Минтранс и Росавиация проводят переговоры с Минфином.

О риске для авиакомпаний недополучить почти 8 млрд рублей субсидий, выделенных им на покрытие расходов в период пандемии COVID-19, ранее предупреждали в группе S7. Всего этой весной государством было выделено 23,4 млрд рублей. Деньги распределялись из расчета 365 рублей за каждого пассажира, "потерянного" в феврале-июле 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го. Но фактически на данный момент выделено лишь 15 млрд рублей, заявлял замгендиректора S7 Дмитрий Куделькин. Чтобы распределить оставшиеся деньги, нужно внести изменения в постановление правительства.

Росавиация Минфин РФ

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