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S7 предложила увеличить более чем в три раза COVID-субсидии за "потерянного" пассажира

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - S7 предлагает увеличить субсидии для авиакомпаний до 1330 рублей за каждого "потерянного" из-за COVID-19 пассажира.

"Мы выполняли свои внутренние расчеты в рамках возможного продления этого постановления и считаем, что цифра должна быть несколько больше – порядка 1330-1350 рублей", - заявил замгендиректора по бюджетному управлению S7 Group в ходе заседания подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП.

Согласно действующему постановлению правительства, субсидии для авиакомпаний распределяются из расчета 365 рублей за каждого пассажира, "потерянного" с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Всего на эти цели выделено из резервного фонда 23,4 млрд руб.

РФ из-за пандемии коронавируса ранее полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. На перелеты между регионами ограничений не вводилось, но из-за падения спроса в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы.

Росавиация со ссылкой на оперативные данные сообщает в понедельник, что авиакомпании РФ в июне 2020 г. сократили пассажиропоток на 77,5% относительно аналогичного периода прошлого года, до 2,84 млн человек.

В мае в условиях карантинных ограничений из-за COVID-19 падение пассажиропотока было на уровне 91% (перевезено 949 тыс. человек), в апреле - 92% (740 тыс. человек).

Пассажирооборот в июне рухнул на 82,4%, достигнув отметки 5,45 млрд пассажиро-километров.

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпаний третий месяц подряд стала S7, которая перевезла 678 тыс. человек. Это на 49% меньше, чем в июне 2019 г., но в 2,4 раза больше, чем в мае 2020 г.

На втором месте - "Аэрофлот", который перевез 523 тыс. пассажиров: к июню 2019 г. это падение на 84%, но к маю этого года - рост в 2,5 раза.

На третье место после двухмесячной приостановки полетов ворвалась низкобюджетная "дочка" "Аэрофлота" - "Победа". Она перевезла в июне 439 тыс. пассажиров (-52% г/г).

Рейсами "ЮТэйр" воспользовались 201 тыс. пассажиров (-73% к июню 2019 г., в три раза больше, чем в мае 2020 г.)

Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" обеспечила доставку 199 тыс. пассажиров (-85% к июню 2019 г., в 2,7 раза больше, чем в мае 2020 г.). "Уральскими авиалиниями" воспользовались 170 тыс. пассажиров (-82% к июню 2019 г., рост в 4,1 раза к маю 2020 г.).

За январь-июнь 2020 года все авиакомпании РФ перевезли 27,8 млн пассажиров (-52% г/г), сообщила Росавиация.

Уточненные данные о перевозках ведомство опубликует в конце этого месяца.

S7 РСПП

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