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Лукашенко заявил, что договорился с РФ об отсрочке долга на $1 млрд

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона предоставила Минску отсрочку по уплате в текущем году $1 млрд госдолга, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим - они отложили наши долги. Пятьсот миллионов долларов мы у них заимствовали через Евразийский банк. Я думал, поддержим машиностроение и прочее. А ничего подобного, все пятьсот миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида", - заявил Лукашенко в пятницу, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, "здоровье людей - главное, и никуда от этого не денешься". "Поэтому где-то надо потерпеть, сжав зубы, - уж очень непростой будет следующий год", - отметил белорусский лидер.

Белорусские долги перед Россией

Как сообщалось, 14 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко в Сочи пообещал предоставить Белоруссии госкредит на $1,5 млрд. Ранее Лукашенко заявлял о необходимости привлечения госкредита РФ для рефинансирования долговых обязательств перед Россией в 2021 году.

Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что речь идет о предоставлении Минску госкредита в российских рублях на $1 млрд и финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $0,5 млрд. Он также отмечал, что Белоруссия за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября. Затем министерство финансов Белоруссии сообщило, что подготовило схему погашения задолженности перед "Газпромом" за счет кредита ЕФСР.

16 октября ЕФСР перечислил Минску 5-летний кредит на $0,5 млрд с официальной формулировкой "на поддержку бюджета Белоруссии в условиях негативных последствий пандемии COVID-19". В тот же день Минэнерго Белоруссии заявило, что полностью выполнило свои обязательства перед "Газпром траснгаз Беларусь" (100% дочерняя компания "Газпрома" в Белоруссии) по расчетам за газ. Между тем, компания в свою очередь заявила, что обязательства белорусской стороной выполнены не в полном объеме, в частности, не была погашена пеня.

"Газпром" 11 ноября сообщил о начале переговоров с Минском о цене поставок газа в 2021 году, так как белорусская сторона погасила долг в полном объеме.

"В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года", - отмечал "Газпром".

По данным Минфина Белоруссии, в 2021 году должны быть погашены обязательства Минска перед РФ в объеме $0,6 млрд.

Александр Лукашенко Белоруссия

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