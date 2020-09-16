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Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на общую сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $500 млн рублей из $1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Логика такая, что мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн за счет ЕФСР и $500 млн за счет межгоса, в следующем - $500 млн за счет межгоса. Условия сейчас прорабатываются с белорусским Минфином", - сказал он.

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Говоря о кредите ЕФСР, министр отметил: "Мы будем обращаться к коллегам, чтобы этот институт принял решение о минимальной программе поддержки Белоруссии. Раньше было две программы по $2 млрд, сейчас предложение быстро предоставить заем в размере $500 млн".

Для предоставления межгосударственного кредита потребуются поправки в Налоговый кодекс о включении Белоруссии в число стран, которым РФ может предоставлять такие кредиты. "Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс. Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита", - пояснил Силуанов.

Планируется, что заем EФСР будет предоставлен в долларах, а межгосударственный кредит в рублях.

"В рублях мы будем привязываться к стоимости ОФЗ с небольшой премией, по ставкам в валюте ЕФСР дает исходя из средней стоимости бондов РФ и Казахстана", - сказал также министр.

Говоря о целях предоставления кредита, он отметил, что "в целом это антикризисная поддержка", в том числе, на борьбу с COVID-19. "И в целом это поддержит платежный баланс Белоруссии. По оценкам сегодняшней ситуации, вкладчики забрали около $1 млрд из банков, поэтому платежный баланс будет поддержан и таким образом", - сказал он.

Говоря о сроках возврата кредитов, министр пояснил, что это будет определено в соглашениях. Но отметил, что "в среднем длина наших кредитов составляла около 10 лет, мы этими сроками и будем руководствоваться при подготовке условий предоставления заемных средств".

Также отвечая на вопрос, что получит Россия при предоставлении заемных средств, он пояснил: "Россия получит стабильность финансов нашего партнера. Мы поддержим платежный баланс нашего партнера (. . .). Мы получим гарантии устойчивого выполнения Белоруссией обязательств перед российскими контрагентами, а именно так формулируются условия кредита, чтобы Беларусь не допускала просрочек по обязательствам как непосредственно суверена, так и компаний, где присутствует государственное участие, где заемщиком является Беларусь. Также мы формулируем условие о том, чтобы обязательства перед нашими компаниями по поставке энергоресурсов выполнялись в полном объеме".

Министр также отметил, что Белоруссия своевременно погашает обязательства перед РФ, никаких просрочек и задолженностей нет. В 2020 году обязательства Белоруссии перед Россией по долгу и процентам составляют чуть меньше $1 млрд и порядка $460 млн перед EФСР.

РФ Белоруссия Антон Силуанов

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