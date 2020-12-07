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Лукашенко поручил Нацбанку и министрам заняться сдерживанием цен

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству и Нацбанку разработать механизм общего сдерживания цен, "по всем направлениям и параметрам", передает "БелТА".

"Надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем - в основном же это вопрос продовольствия и одежды, а всем остальным - вольница", - заявил он.

По мнению президента, рост цен на непродовольственные товары "так или иначе влияет на ценообразование в том же сельском хозяйстве, на продукты питания".

Он заявил, что в 2020 году уже достигнута ключевая задача в сфере макроэкономики - сохранение финансовой стабильности в стране. "Без просрочек рассчитались по всем долгам. И это удалось обеспечить на фоне жестких бюджетных рамок и главного шока года - коронавируса. И для этого было сделано все возможное", - подчеркнул Лукашенко.

Среди задач на 2021 год он назвал сохранение достигнутого уровня развития и обеспечение положительной динамики. По его словам, в прогнозных документах правительство предлагает сосредоточиться на социальной стабильности и задачах, которые ее обеспечивают, а именно: росте доходов, сдерживании цен на социально значимые товары, строительстве жилья, контроле за уровнем безработицы. Президент одобряет эти предложения.

"Но сегодня надо посмотреть шире и отдавать себе отчет в том, какие чрезвычайные вызовы стоят и чего нам удалось избежать. Это очень важно для планирования на будущее. На долю действующего правительства выпал один из самых сложных периодов за последние десятилетия. Иногда ситуация менялась не по месяцам и не по неделям, а по дням", - заявил он.

"Учитывая палитру событий, в которую мы погружены как извне, так и изнутри, строить слишком жесткие планы на следующий год было бы опрометчиво. С другой стороны, снижение уже достигнутого уровня неприемлемо ни социально, ни экономически, ни политически, - заявил Лукашенко. - При этом хочу предостеречь правительство, губернаторов и всех остальных, кто будет исполнять принятые решения по социально-экономическому развитию: ссылаться на то, что у нас пандемия и вся экономика в мире остановлена и нам не с кем работать и торговать - не принимается. Забудьте об этом. Да, это фон, фон неприятный. Но мы должны поставить перед собой цели и, чего бы это ни стоило, их достичь. Я требую только одно: в будущем году должна быть положительная динамика по всем направлениям. При этом каждый шаг в обязательном порядке должен отвечать двум требованиям: экономическая эффективность и бережное, внимательное отношение к запросам людей".

В Белоруссии в марте-апреле было введено жесткое ценовое регулирование на социально значимые товары в качестве реакции на повышенный спрос на них из-за пандемии. Инфляция резко ускорилась в августе-октябре из-за спровоцированного поствыборной политической нестабильностью скачка спроса на инвалюту, который привел к падению золотовалютных резервов и ослаблению нацвалюты почти на 10% за август. В октябре годовая инфляция составила 6,2% при целевом прогнозе Нацбанка 5%. НББ объясняет рост инфляции удорожанием непродовольственного импорта из-за девальвации белорусского рубля.

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