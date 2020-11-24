Доллар подешевел на 35 копеек

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Утром во вторник на "Московской бирже" рубль укрепляется к бивалютной корзине на благоприятном внешнем фоне и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,73-75,86 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 35 копеек, до 75,82 рубля. Евро подешевел на 34 копейки, до 89,86 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 34,54 копейки к уровню закрытия понедельника, до 82,14 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,5 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 7,47 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивному внешнему фону, росту цен на нефть и подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат ноября, приходящемуся на последнюю неделю месяца. Основным фактором, влияющим на рост спроса на риск со стороны инвесторов, выступают новости о вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19.

В понедельник стало известно, что вакцина британской компании AstraZeneca Plc показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Американская Pfizer и германская BioNTech еще в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса. Руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи ранее заявил, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря.

Поддержку рынку также оказывают сообщения о том, что Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, планирует номинировать бывшего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов.

Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что рекомендовал главе GSA Эмили Мерфи сделать "все необходимое" по "первоначальным протоколам" передачи власти Байдену. Трамп отметил при этом, что борьба его команды за результаты выборов в США продолжается.

Нефть продолжает дорожать во вторник на возросшем оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1,09%, до $46,56 за баррель. В понедельник Brent подорожала на 2,5%, до $46,06 за баррель, максимума с 5 марта.

Январские фьючерсы на WTI на бирже NYMEX к этому времени дорожали на 1,25%, до $43,6 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,5%, до $43,06 за баррель, максимума с 26 августа.

Саудовская Аравия подтвердила появившиеся накануне сообщения об атаке на один из объектов нефтекомпании Saudi Aramco со стороны хуситов. В результате атаки загорелся нефтяной резервуар на распределительной станции Saudi Aramco, сообщило саудовское Минэнерго.