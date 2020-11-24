Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1-1,5%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне подъема внешних фондовых индикаторов и нефти благодаря оптимистичным новостям о разработке вакцин от коронавируса; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,1-1,5%, при этом лидируют бумаги АФК "Система" в свете высокого спроса при размещении акций "дочки" - Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3081,26 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1275,87 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,6%.

Доллар просел до 75,83 рубля (-0,35 рубля), золото подешевело до $1826,3 за тройскую унцию (-0,6%).

Подорожали акции АФК "Система" (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), "Татнефти" (+2%), "ММК" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%), Сбербанка (+1,5% и +0,9% "префы"), "Аэрофлота" (+1,4%), "Газпрома" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "РусГидро" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Роснефти" (+1,1%), UC Rusal (+1%), "ФСК ЕЭС" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), банка ВТБ (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Россетей" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%).

В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.

Объем размещения в рамках IPO Ozon увеличен на 10% и с учетом опциона организаторов на переподписку достигнет 37,95 млн акций. Эта информация, которую в понедельник, по данным источников "Интерфакса", организаторы довели до инвесторов, в ночь на вторник была раскрыта самим эмитентом через Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В дополнение к основной форме F-1, которая предусматривала размещение 30 млн акций в ходе IPO и до 4,5 млн в рамках опциона, компания раскрыла информацию о регистрации еще 3,45 млн акций. В качестве максимальной цены размещения акций в регистрационной форме теперь указаны $30 вместо прежних $27,5, что являлось верхней границей ранее объявленного предварительного ценового диапазона в $22,5-27,5 (по информации источников "Интерфакса", в понедельник на фоне высокого спроса он был пересмотрен, и инвесторам сообщили, что заявки ниже $30 рискуют остаться неудовлетворенными – чаще всего именно такая индикативная цена и становится финальной).

Объявления об итогах IPO Ozon пока не опубликовал. При цене $30 и реализации опциона организаторов полностью Ozon может привлечь почти $1,14 млрд. Ожидается, что торги акциями Ozon на NASDAQ, "Московской бирже" и "Санкт-Петербургской бирже" начнутся во вторник.

Подешевели акции Polymetal International (-0,6%), "Полюса" (-0,3%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, утром во вторник вероятно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами и фьючерсами на энергоносители. Сообщения о прогрессе в испытании вакцин против коронавируса и начале формального процесса передачи власти от администрации действующего президента США избранному президенту Джо Байдену дают основания для восстановления готовности инвесторов к принятию риска и притока капитала на развивающиеся рынки (кроме того, сообщается о планируемом смягчении социальных ограничений в Великобритании на следующей неделе). На валютном рынке в начале торгов вероятна коррекция доллара вниз на фоне восстановления "спроса на риск" на рынках в целом, считает аналитик.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник позитивный: растут котировки нефти, промышленных металлов, укрепляются валюты сырьевой группы. Фьючерсы на индексы США также указывают на рост от 0,5% до 0,8%. Соответственно, утром можно ожидать от российского рынка акций попытки вернуться к летнему максимуму, а от рубля очередного движения в сторону 75 руб./$1. Основной идеей для рынков становится преодоление проблемы коронавируса с помощью применения эффективных вакцин. На корпоративном плане ожидается отчетность "ЛУКОЙЛа" и "ОГК-2".

В США в понедельник индексы выросли на 0,2-1,1%. Многообещающие результаты испытаний ряда вакцин от COVID-19 усиливают надежды инвесторов на восстановление экономики в 2021 году, пишет издание The Wall Street Journal.

Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Иммунизация вакциной AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей, сообщает газета Guardian со ссылкой на исполнительного вице-президента AstraZeneca Мене Пангалоса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), препарат от компании AstraZeneca – одна из 48 вакцин против COVID-19, разработанных в мире, испытания которых на данный момент продолжаются.

Ранее стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность 95%. В свою очередь компания Moderna объявляла, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%.

Руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил в минувшее воскресенье на CNN, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря. В пятницу Pfizer и BioNTech подали заявку на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса.

Поддержку рынку также оказали сообщения о том, что Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, планирует номинировать бывшую главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов. Новость способствовала росту индикаторов до сессионных пиков.

Во вторник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после выходного вырос на 2,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng консолидируется на уровне понедельника), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,8%).

Нефть

Нефть утром во вторник дорожает на оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19; цена Brent находится на $0,7 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ 23 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $46,51 за баррель (+1% и +2,5% в понедельник), январская цена WTI - $43,58 за баррель (+1,2% и +1,5% накануне).

Продолжающийся рост заболеваемости в Штатах, вероятно, ограничит активность в День Благодарения (26 ноября), в связи с чем традиционного для этого времени года увеличения спроса на топливо не будет, пишет MarketWatch.

Тем временем, Саудовская Аравия подтвердила появившиеся накануне сообщения об атаке на один из объектов нефтекомпании Saudi Aramco йеменскими хуситами. В результате атаки загорелся нефтяной резервуар на распределительной станции Saudi Aramco, сообщило саудовское Минэнерго.