Сенатор Дурбин претендует на место старшего демократа в судебном комитете Сената США

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Дик Дурбин заявил о своем желании занять место высокопоставленного демократа в судебном комитете Сената США после ухода Дайэнн Файнстайн.

"Я намерен добиваться места высокопоставленного демократа в судебном комитете Конгресса 117-го созыва. Я служу в комитете 22 года и являюсь его самым старшим членом, который сейчас не возглавляет никакой другой комитет Сената", – говорится в его заявлении, опубликованном в твиттере.

"Мы должны засучить рукава и приступить к работе по устранению ущерба, нанесенного за последние четыре года, а также защите основных гражданских и человеческих прав", – добавил Дурбин.

Сенатор Файнстайн объявила в понедельник, что уходит с поста главного демократа в сенатском судебном комитете.

"После четырехлетнего пребывания в качестве ведущего демократа в судебном комитете я не буду претендовать на пост председателя или высокопоставленного члена в следующем Конгрессе", - цитируют ее заявление американские СМИ.

Предполагается, что ее решение связано с критикой так называемого прогрессивного крыла демократов.

Файнстайн подверглась критике после того, как похвалила председателя судебного комитета республиканца Линдси Грэма за слушания по утверждению судьи Верховного суда Эми Кони Барретт.

По данным телеканала CNN, сейчас республиканцы опережают демократов на выборах в Сенат – 50 против 48 мест. Однако 5 января в штате Джорджия состоятся повторные выборы, на которых станет известно, какая партия станет доминирующей в Верхней палате Конгресса.

При этом Демократическая партия, согласно прогнозу телеканала, сохранила контроль в Палате представителей Конгресса США, получив 222 места из 218 необходимых. У республиканцев – 207 мест.