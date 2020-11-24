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"Полюс" решил выкупить до 1,05% своих акций по цене выше рыночной

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Полюс" сообщило, что планирует выкупить до 1,05% акций по цене $210-240 за акцию или $105-120 за GDS. Для сравнения, последняя цена закрытия торгов GDS "Полюса" на Лондонской бирже - $95,7. Текущая цена бумаг "Полюса" с учетом курса 75,85 рубля за доллар США составляет порядка $196,5 за штуку.

В общей сложности "Полюс" может потратить на выкуп около $300 млн (по нижней границе ценового диапазона).

Приобретенные акции, как ожидается, будут использованы в сделке по консолидации "Лензолота".

Торги акциями "Полюса" на "Московской бирже" начались со снижения вслед за котировками золота, но на новости о запланированном buyback цена этих бумаг начала расти. К 10:11 по Москве акции "Полюса" дорожали на 2,2%, до 14907,5 рубля за штуку, объем торгов превысил 1,036 млрд рублей.

Полюс Лензолото Мосбиржа

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