Ozon провел IPO по $30 за акцию

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon официально объявил итоги IPO, окончательные параметры которого определятся по итогам реализации банками-организаторами опциона на переподписку.

Как и ожидалось, Ozon Holdings размещает 33 млн ADS по цене $30 за бумагу. Таким образом, объем размещения - $990 млн, говорится в сообщении компании.

При этом Ozon напоминает, что организаторы размещения получили 30-дневный опцион на приобретение 4,95 млн акций по цене размещения. Таким образом, с учетом опциона андеррайтерам и без учета комиссий и расходов, Ozon может получить в результате IPO почти $1,14 млрд.

С учетом опциона, объем размещаемых в ходе IPO акций может оказаться на 10% больше, чем изначально озвученный Ozon в проспекте. Цена размещения оказалась выше изначального ценового диапазона в $22,5-27,5 за бумагу.

Средства в рамках IPO привлекает сама компания.

Ожидается, что торги акциями компании стартуют 24 ноября на NASDAQ под тикером "OZON". Ранее "Московская биржа" и "Санкт-Петербургская биржа" сообщали, что с начала торгов на NASDAQ бумаги Ozon будут также доступны на обеих российских площадках.

Организаторами IPO выступают Morgan Stanley (SPB: MS), Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал".

Параллельно проходит частное размещение в пользу ее основных акционеров, АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Baring Vostok, которое может принести Ozon еще $135 млн.

В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.

По словам источника "Интерфакса", знакомого с ходом сделки, учитывая изменение цены на акцию и увеличение объема размещения, а также с учетом всех конвертируемых займов, опционов и других инструментов, рыночная капитализация компании составляет около $6,2 млрд.