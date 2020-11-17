FT узнала о планах Ozon привлечь до $1 млрд в ходе IPO

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Холдинг Ozon в рамках готовящегося IPO может привлечь на рынке $0,75-1 млрд, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, информированные о планах компании. Изначально СМИ сообщали, что Ozon готовится привлечь $0,5 млрд.

Документы для IPO будут поданы во вторник, говорят собеседники издания. Road show начнется в среду.

По данным источников FT, Ozon может быть оценен в $4,6-5,6 млрд.

В начале месяца Ozon опубликовал проспект к предполагаемому IPO на NASDAQ. Тогда сообщалось, что андеррайтерами IPO выступят Morgan Stanley и Goldman Sachs (совместными ведущими букраннерами), Citigroup, UBS, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" (совместными букраннерами) и "Ренессанс Капитал" (ведущий менеджер).

Параметры IPO, включая сумму привлекаемых инвестиций, в проспекте не были раскрыты, указан лишь условный объём для целей расчёта госпошлины.

Ранее Forbes со ссылкой на собственные источники сообщал, что оценки бизнеса Ozon организаторами IPO сервиса варьируются от $4 до $12 млрд. Чуть позже издание написало, что IPO Ozon может состояться 25 ноября, а сбор заявок от участников начнется 18 ноября.

В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.