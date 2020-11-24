Акции Ozon на первых торгах взлетели на треть к цене IPO

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продолжил подъем вслед за мировыми площадками благодаря оптимистичным новостям о разработке вакцин от коронавируса, а также ослаблению опасений в отношении политического кризиса в США; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3100 пунктов, обновив пик с февраля, при этом лидерами роста выступили акции "Яндекса" и выстрелившие на первых торгах на треть к цене IPO акции Ozon.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3095,84 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1287,12 пункта (+2,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,7%.

Доллар просел до 75,76 рубля (-0,42 рубля), золото подешевело до $1800,6 за тройскую унцию (-2%).

Акции Ozon, торги которыми во вторник начались в 18:30, выросли до 2820 рублей (+24,1%), максимум сделок составил 3023 рубля (+33%), объем торгов превысил 0,767 млрд рублей.

Маркетплейс Ozon официально объявил итоги IPO - было размещено 33 млн ADS по цене $30 за бумагу.

Подорожали во вторник также акции "Яндекса" (+4,7%), "Аэрофлота" (+3,9%), "ЛУКОЙЛа" (+2,9%), Сбербанка (+2,9%), "Северстали" (+2,5%), "Норникеля" (+2,5%), "Московской Биржи" (+2,1%), "Газпрома" (+1,5%), АФК "Система" (+1,5%), "ММК" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Татнефти" (+0,9%), банка ВТБ (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Подешевели акции Polymetal (-2,3%), "АЛРОСА" (-1,9%), "Россетей" (-1,4%), "Магнита" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,3%), "МТС" (-0,2%).

Вышедший во вторник отчет НК "ЛУКОЙЛа" за III квартал по МСФО локально подогрел акции компании: чистая прибыль НК составила 50,4 млрд руб., что оказалось лучше прогноза. По итогам девяти месяцев компания получила убыток по МСФО в размере 14,3 млрд руб. по сравнению с прибылью в 520,9 млрд руб. годом ранее.

ПАО "Полюс" сообщило во вторник о запуске программы выкупа около 1% акций по цене $210-240 за акцию или $105-120 за GDS. На этих новостях акции ПАО "Полюс" поднимались утром более чем на 5%, после чего бумаги растеряли весь прирост из-за упавшего золота. Текущая цена бумаг "Полюса" с учетом курса 75,76 руб. за доллар составляет порядка $191,3 за штуку. Приобретенные акции, как ожидается, будут использованы в сделке по консолидации ПАО "Лензолото".

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, ралли российского рынка акций и курса рубля во вторник возобновилось на фоне позитивных новостей о продвижении вакцины и, что особенно важно, готовности Дональда Трампа начать процесс транзита власти команде Джозефа Байдена. Нефть торгуется на восьмимесячных максимумах, оказывая дополнительную поддержку российскому рынку акций. В лидерах роста должны оказаться акции нефтегазового сектора, а также бумаги циклических компаний и тех секторов, которые могут выиграть от возвращения к нормальной экономической активности.

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, оптимизм инвесторов поддерживают новости об оксфордской вакцине и предстоящем назначении Джанет Йеллен в Минфин США. Йеллен уже зарекомендовала себя как активный сторонник дополнительного стимулирования американской экономики - она публично призывала Конгресс принять соответствующие решения. Это обстоятельство делает перспективу ее назначения министром финансов безусловно позитивным фактором для фондовых рынков в краткосрочной перспективе.

Действующий президент США Дональд Трамп в ночь на вторник признал, что наступил момент для начала формальных процедур по подготовке к передаче власти администрации Джо Байдена. Нынешний глава Белого дома намерен и дальше оспаривать итоги голосования в отдельных штатах, однако тот факт, что представители его администрации и Управление общих служб США признали вероятную победу кандидата от Демократической партии, обнадежил инвесторов, опасавшихся, что процесс передачи власти в стране может стать еще более турбулентным, отмечает аналитик.

Брокер по работе с ключевыми клиентами компании "БКС Мир инвестиций" Сергей Ермоленко полагает, что главной новостью стало фактическое признание Трампом поражения на выборах: действующий президент разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Джо Байдену. Улучшению настроений также способствовало заявление Байдена о намерении выдвинуть на пост министра финансов Йеллен, которая ранее возглавляла ФРС: инвесторы надеются, что она сосредоточит усилия на исправлении ситуации в экономике, а не на реализации прогрессивной повестки демократов. Кроме того, прогресс с вакциной, а также возвращение демократов и республиканцев за стол переговоров по вопросам бюджетных стимулов способствуют аппетиту к риску. Нефть Brent превысила $47 за баррель, хотя число заражений COVID-19 продолжает расти, и все больше стран и регионов уходят на локдауны.

Увеличение объема IPO Ozon говорит о высоком спросе. Вмененная оценка не обязательно означает долгосрочный потенциал роста "Системы", однако в краткосрочной перспективе бумаги АФК должны продолжить получать поддержку, в особенности на фоне уверенной динамики акций Ozon, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ продолжил подъем благодаря внешнему оптимизму, хотя рынку уже не хватает недавней уверенности. Рост сдерживали секторы потребления, а также металлов и добычи. В последнем случае слабость обеспечивали бумаги золотодобывающих компаний на фоне дальнейших распродаж в золоте. Бумагам "Полюса" даже не помог тот факт, что компания объявила об обратном выкупе до 1,05% акций по цене $210-240 за штуку.

В Европе наиболее активный рост вновь демонстрировал сектор нефти и газа, который был среди наиболее пострадавших от пандемии, но имеет шанс на возрождение при массовой вакцинации.

На нефтяном рынке появились намеки на бэквордацию, цены поставок с января по апрель существенно не отличаются. Можно говорить о том, что рынок несколько опережает своими надеждами реальность, так как объемы поставок лишь сдерживаются решением ОПЕК+ и весьма тяжелой ситуацией с финансированием в американской сланцевой отрасли. Локальным позитивом для нефти являются ожидания того, что запасы в США сократились за прошлую неделю.

Надежды на вакцины пока толкают рынки вверх, но текущая ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Существуют опасения, что привычки американцев ходить в гости на День Благодарения послужат еще одним фактором резкого всплеска коронавирусной инфекции, предупреждает Кочетков.

В США в понедельник индексы выросли на 0,2-1,1%. Многообещающие результаты испытаний ряда вакцин от COVID-19 усиливают надежды инвесторов на восстановление экономики в 2021 году, пишет издание The Wall Street Journal.

Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Иммунизация вакциной AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей, сообщает газета Guardian со ссылкой на исполнительного вице-президента AstraZeneca Мене Пангалоса.

Поддержку рынку также оказали сообщения о том, что Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, планирует номинировать бывшую главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на пост министра финансов.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после выходного вырос на 2,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,2-1,3%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 1,1%, к 3620 пунктам).

Оценка роста ВВП Германии в III квартале была повышена до 8,5% с 8,2%, тогда как изменений не ожидалось.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в ноябре упал до 96,1 пункта при прогнозах снижения до 98 пунктов с пересмотренных 101,4 пункта месяцем ранее.

Нефть во вторник раллирует на оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19; цена Brent к 18:50 МСК поднялась на $1,8 выше уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $47,61 за баррель (+3,4% и +2,5% в понедельник), январская цена WTI - $44,8 за баррель (+4% и +1,5% накануне).

Продолжающийся рост заболеваемости в Штатах, вероятно, ограничит активность в День Благодарения (26 ноября), в связи с чем традиционного для этого времени года увеличения спроса на топливо не будет, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+12,8%), "Росинтер ресторантс холдинг" (+6,7%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (+4,8%), акции "Трубной металлургической компании" (+2,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (-6,3%), "Селигдара" (-2,8% и -6,6% "префы"), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (-4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 99,17 млрд рублей (из них 18,57 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,52 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 9,48 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").