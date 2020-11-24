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Оценка роста ВВП Германии в III квартале повышена до рекордных 8,5%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2020 года экономика Германии выросла на рекордные 8,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Экономический кризис

Предварительная оценка говорила о росте на 8,2%. Аналитики не ожидали, что она будет пересмотрена.

В годовом выражении ВВП Германии сократился на 4% (предварительная оценка - падение на 4,3%, пересмотра также не ожидалось).

Потребительские расходы в Германии в июле-сентябре выросли на 10,8% относительно предыдущего квартала, государственные расходы увеличились на 0,8%. Капиталовложения бизнеса в оборудование подскочили на 16%, экспорт вырос 18,1%.

Германия смогла восстановить существенную часть объема ВВП, потерянного во втором квартале 2020 года в связи с пандемией коронавируса, отмечают в Destatis.

В апреле-июне текущего года экономика ФРГ упала рекордными темпами - на 9,8% относительно предыдущего квартала и на 11,3% в годовом выражении.

Самые дорогие города мира во время пандемии

10
ПарижГонконгЦюрихСингапурОсакаТель-АвивНью-ЙоркЖеневаЛос-АнджелесКопенгаген
Париж
Германия коронавирус Destatis

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