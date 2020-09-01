В ФРГ сочли, что нового жесткого карантина по COVID-19 можно избежать

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер считает осуществимым предотвращение второй волны масштабных ограничений в свете пандемии коронавируса COVID-19.

"Мы можем и сумеем предотвратить второй всеобщий локдаун", - сказал министр во вторник журналистам в Берлине.

Для этого, по его словам, необходимо пока отказаться от крупных мероприятий и крупных послаблений в общественной жизни и соблюдать правила гигиены, а также правило дистанции минимум в полтора метра между людьми.

В первую очередь об опасности второй волны общественных ограничений предупреждают экономисты.

Ранее специалисты влиятельного экономического института ifo зафиксировали во втором квартале 2020 года сильнейший спад экономики ФРГ за послевоенную историю. По данным института, за год спад ВВП Германии из-за пандемии коронавируса может составить 5%.