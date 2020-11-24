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Индекс Dow Jones впервые превысил 30 000 пунктов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Значение фондового индекса Dow Jones во вторник впервые превысило отметку 30 000 пунктов.

Оптимизм инвесторов связан с новостями, касающимися передачи власти в США и вакцин от коронавируса. Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти, сообщает CNN. Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, она официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 19:57 по московскому времени поднялся на 494,18 пункта (1,67%) и составил 30 085,45 пункта.

США

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