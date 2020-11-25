Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов впервые с февраля

Архивное фото Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим ростом цен blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, подогретой новостями о вакцинах от COVID-19 и о начале передачи власти в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-0,9%, причем первый превысил рубеж 3100 пунктов впервые с февраля.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос до 3114 пунктов (+0,6%), индекс РТС - до 1299,21 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,7%.

Доллар стоит 75,54 рубля (+0,06 рубля), золото - $1803 за тройскую унцию (-0,1%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), Сбербанка (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), банка ВТБ (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,7%), "Россетей" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%).

Подешевели акции "МТС" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Американские депозитарные расписки (АДР) Ozon в начале торгов в среду на "Мосбирже" продолжили активный рост после ралли на первых торгах накануне на фоне повышенного спроса инвесторов. АДР Ozon в первую минуту торгов на "Мосбирже" в среду подскочили до 3179,5 рубля, что на 12,8% превысило уровень закрытия основных торгов накануне. По сравнению с уровнем закрытия вечерней сессии вторника (3033 рубля) расписки Ozon выросли на 4,8%.

Просели акции "ФосАгро" (-0,5%, до 3057 рублей) на фоне известий, что Минторг США ввел предварительные пошлины на импорт фосфатов из РФ и Марокко.

Введение компенсационных пошлин и расследование ситуации начало по заявлению североамериканской Mosaic. Регулятор пришел к выводу о субсидировании импорта фосфатов из этих стран и определил ставки субсидий на уровне 20,94% для "ФосАгро", 72,5% для "ЕвроХима", 32,92% - для остальных российских производителей. Ставка для марокканской OCP составит 23,46%.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, мировые рынки выросли на фоне усиления оптимизма инвесторов после начала передачи власти администрации вновь избранного президента США и появления обнадеживающих прогнозов в отношении сроков запуска производства и применения вакцин против коронавируса.

В среду вероятно повышение по индексу РТС благодаря улучшению внешнего фона - ожидания скорого запуска производства вакцин от коронавируса оказались для трейдеров более важными, чем текущее негативное влияние социальных ограничений на экономическую активность. К потенциально благоприятным для российского рынка факторам можно отнести сохранение интереса инвесторов к "акциям стоимости". На валютном рынке в течение дня возможно продолжение наметившегося снижения доллара в направлении уровня 75 руб. вслед за индексом доллара DXY.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду можно назвать противоречивым. С одной стороны, на рынках еще присутствуют отголоски покупки "светлого будущего без COVID-19". Растут японские акции, индекс доллара снижается, дорожает нефть. С другой стороны, на китайском рынке начинают проявляться проблемы с ликвидностью и неуверенностью, что также негативно сказывается на ценах промышленных металлов. Валюты сырьевой группы могут немного скорректировать достижения предыдущего дня, хотя для этого есть только технические основания. Рубль, напротив, может показать укрепление за счет пика налоговых платежей и размещения ОФЗ. Российский рынок акций накануне финишировал сильным ростом, но в среду может показать неуверенность, считает аналитик.

В США во вторник индексы выросли на 1,3-1,6%, при этом Dow Jones (+1,5%) и S&P 500 (+1,6%) обновили максимумы.

Индекс Dow Jones впервые превысил 30000 пунктов, прибавив с начала месяца 13% - индикатор может продемонстрировать максимальный месячный прирост с 1987 года, отмечает CNBC. S&P 500 и Nasdaq в ноябре выросли на 11,2% и 10,3% соответственно.

Оптимизм инвесторов во вторник был связан с новостями о начале передачи власти в США. Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти, сообщил телеканал CNN. Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, она официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

Поддержку рынкам также оказали сообщения СМИ о том, что Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной в этой должности. Некоторые аналитики считают, что ее назначение повысит вероятность принятия дополнительных бюджетных стимулов.

Помимо этого, британская фармацевтическая компания AstraZeneca Plc сообщила, что разрабатываемая ею вакцина от COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%. Иммунизация вакциной AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей, сообщает газета Guardian со ссылкой на исполнительного вице-президента AstraZeneca Мене Пангалоса.

В среду преобладает позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite теряет 1,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,1%).

Негативное влияние на настроения инвесторов в материковый Китай оказали новости о том, что уже три госкомпании пропустили платежи по бондам. Это указывает на усиление проблем на облигационном рынке страны, отмечают эксперты.

Нефть утром в среду также продолжает подъем, обновляя максимумы с марта; цена Brent находится на $0,7 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $48,35 за баррель (+1% и +3,9% во вторник), январская цена WTI - $45,27 за баррель (+0,8% и +4,3% накануне).

Ближний конец кривой фьючерсов на Brent перешел к бэквордации (январский контракт стал стоить дороже февральского), что рассматривается трейдерами как положительный признак для спроса.

Инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив спроса в связи с новостями о разработке вакцин от коронавируса.

Трейдеры ожидают итогов конференции стран ОПЕК+, которая запланирована на 1 декабря и должна прояснить планы участников сделки на 2021 год.

Тем временем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30 МСК.