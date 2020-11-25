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ВТБ втрое увеличил объем рефинансирования ипотеки

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россияне с начала года рефинансировали в ВТБ ипотечные кредиты на 220 млрд рублей, что в три раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в среду в пресс-службе банка.

"За 11 месяцев 2020 года ВТБ помог рефинансировать ипотеку более чем 100 тыс. заемщиков на сумму свыше 220 млрд рублей. Это в три раза превышает показатель за январь-ноябрь прошлого года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ВТБ сохраняет лидерство на рынке рефинансирования ипотеки в России. Регионами-лидерами по объему рефинансирования кредитов стали Московский регион (64,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (18,9 млрд), Татарстан (7,7 млрд), Башкирия (6,8 млрд) и Красноярский край (6,3 млрд).

Заемщики могут рефинансировать ипотеку ВТБ на квартиры в новостройке и на рынке готового жилья по ставкам от 7,4% до 8,2% годовых. Также действуют специальные программы для семей с детьми и клиентов, получающих зарплату на карту ВТБ.

Ранее сообщалось, что за десять месяцев этого года российские банки выдали более 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму 3,2-3,3 трлн рублей. В ДОМ.РФ отмечали, что рост ипотечного кредитования происходит не только за счет выдачи новых кредитов, но и за счет рефинансирования старых.

В апреле в России была запущена программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос - 15%.

ВТБ

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