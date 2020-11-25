Долларовый индекс в среду опустился до двухлетнего минимума

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Долларовый индекс ICE в среду продолжает снижаться на фоне роста аппетита к риску на новостях о вакцинах от коронавируса и начале передачи власти в США.

Индикатор, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,18%. Как отмечает Trading Economics, его значение находится вблизи минимального уровня с мая 2018 года.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1909 по сравнению с $1,1894 на закрытие предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов евро подорожал до максимального уровня с начала сентября относительно доллара. Среди причин укрепления европейской валюты Bloomberg называет оптимизм по поводу торговой сделки ЕС и Великобритании и различающиеся тренды заболеваемости коронавирусом в США и Европе.

По словам рыночного аналитика Squared Financial Рони Нехме, "быки по евро" продолжают контролировать ситуацию, поскольку "оптимизм по поводу вакцины и снижения политической напряженности в США делают рисковые активы более привлекательными".

Курс американской валюты относительно иены опустился до 104,41 с 104,44 на закрытие торгов во вторник.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Управление общих служб (GSA) США установило, что Джо Байден является победителем президентских выборов. Согласно письму главы GSA Эмили Мерфи, с которым удалось ознакомиться телеканалу, Белый дом готов официально начать процесс передачи власти.

Помимо этого, по информации СМИ, Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов.

"Долгосрочные последствия номинации Йеллен определенно негативны для доллара США", - отметил главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Он напомнил, что "за четыре года на своем посту (главы ФРС - ИФ) она почти всегда склонялась в "голубиную" сторону".

"Самое же важное то, что наступает эпоха все более очевидной бесполезности монетарных мер, поскольку центробанки сплошь уперлись в фактический нижний предел ставок, и теперь за штурвал берутся фискальные власти", - добавил Харди.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 30 тыс. и достигло 778 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 748 тыс., а не 742 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс. с объявленного прежде уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем министерство торговли США оставило оценку роста ВВП страны в третьем квартале на уровне 33,1%, в то время как аналитики ожидали пересмотра показателя до 33,2%.

Инвесторы в среду также ожидают публикации данных министерства торговли США о доходах и расходах населения в октябре, а также о продажах новых домов в прошлом месяце. Мичиганский университет опубликует окончательное значение индекса доверия потребителей США за ноябрь.

Фунт стерлингов подешевел до $1,3345 с $1,3363. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, что ближайшие несколько дней будут решающими для переговоров по новому торговому соглашению между Брюсселем и Лондоном. Она отметила, что "Евросоюз готов к сценарию без соглашения".

Ранее глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал, что отсутствие нового торгового соглашения между Великобританией и ЕС будет иметь более серьезные долгосрочные последствия для британской экономики, чем вспышка коронавируса.