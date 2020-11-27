Инвесторы ждут дальнейшего ослабления доллара при улучшении ситуации с COVID

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Долларовый индекс на этой неделе достиг минимальных значений по отношению к корзине основных валют более чем за два года, и инвесторы ждут его дальнейшего снижения.

Такая позиция основана на предположении, что пандемию коронавируса удастся в определенной степени преодолеть в предстоящие месяцы, пишет газета The Wall Street Journal. Появление вакцин позволит экономикам мира вернуться к нормальному функционированию в течение следующего года, что стимулирует инвесторов продавать относительно безопасные американские активы и вкладывать деньги в акции, облигации и валюты за пределами США.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в среду падал до 91,99 пункта, вплотную приближаясь к сентябрьскому уровню, минимальному за два года. Индикатор опустился более чем на 10,5% с мартовского пика.

Эксперты Citigroup ранее в ноябре спрогнозировали, что доллар может снизиться на 20% в 2021 году, если вакцины от COVID-19 получат широкое распространение, и это будет способствовать оживлению мировой торговли и экономическому росту.

В свою очередь, аналитики Goldman Sachs ожидают снижения американской нацвалюты на 6% в течение следующих 12 месяцев, а эксперты ING ждут падения доллара на 10%.

"Доллар, похоже, значительно переоценен, а инвесторы преимущественно вкладываются в американские активы", - сказал стратег Goldman Sachs Group Кристиан Мюллер-Глиссман, которого цитирует WSJ. По его мнению, такие факторы, как высокая стоимость акций США, процентные ставки, которые не успевают за инфляцией, и восстановление мировой экономики должны оказать на доллар давление.

В текущем году доллар укрепился весной в период паники на рынках из-за пандемии, а затем снизился после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США наводнила мировые рынки долларами за счет ряда инструментов для поддержки облигаций и корпоративных кредитов в США. Падение доллара продолжилось с возобновлением активности экономик в летний период.

Многие эксперты полагают, что инвесторы будут покупать более рисковые и недооцененные активы по мере того, как будут восстанавливаться экономики.

"Избыток долларовой ликвидности от ФРС все еще находится в системе, - говорит эксперт по макроэкономике Fidelity International Салман Ахмед. - Когда положение дел улучшится и рефляция возобновится, эта ликвидность сможет быть направлена в рисковые активы".

Инвесторы все еще активно вкладываются в США, однако эта ситуация может поменяться.

Успешное внедрение вакцин от коронавируса и ожидания более миролюбивой торговой политики США с приходом к власти Джо Байдена подстегнут рост мировой экономики и сделают другие регионы мира более привлекательными для вложений. В этом случае инвесторы, вероятно, будут продавать активы США и покупать их в других странах, что также означает и продажу доллара, в связи с чем он будет дешеветь.

Между тем не все разделяют мнение, что инвесторы начнут отказываться от американских активов и продавать доллары. По мнению эксперта Insight Investment Франчески Форнасари, доллар может подешеветь, однако валюты в целом станут более волатильными. "Появление явного победителя среди экономик не является чем-то очевидным, - сказала она. - Доллар очень чувствителен к изменениям ожиданий роста в различных странах".