Госдепартамент США начал процесс передачи власти команде Байдена

Байден назвал "искренним" сотрудничество администрации Трампа с его переходной командой

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент начал процесс передачи власти Джо Байдену, который по предварительным данным, победил на президентских выборах в США.

"Сегодня (во вторник по времени Вашингтона - ИФ) мы начали процесс, посмотрим, каким было решение Управления общих служб (GSA), и сделаем все, что требуется по закону. Мы будем поступать так, чтобы это сработало", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Между тем Байден в интервью телеканалу NBC заявил, что нынешняя администрация уже начала работу с его переходной командой. По словам Байдена, его команда получила поддержку от нацбезопасности "по всем направлениям", в том числе решается вопрос о получении им ежедневных президентских сводок спецслужб.

"И я должен сказать, что информационно-разъяснительная работа была искренней", - добавил он.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов подсчитаны и известны, но официально результаты объявят позже. На основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ 7 ноября объявили о победе Байдена.

Телеканал CNN сообщил, что Управление общих служб (GSA) установило, что Байден является победителем президентских выборов. Согласно письму главы GSA Эмили Мерфи, с которым удалось ознакомиться телеканалу, администрация готова официально начать процесс передачи власти.

Накануне Трамп объявил, что рекомендовал главе Администрации общих служб (GSA) сделать "все необходимое" для передачи власти Байдену, но при этом подчеркнул, что он продолжит добиться пересмотра результатов голосования.