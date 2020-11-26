Коронавирус добавил проблем пушной отрасли РФ, но может помочь экспортерам. Обзор

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пандемия и связанное с ней снижение потребительского спроса стали очередным ударом для отрасли пушного звероводства как в России, так и во всем мире.

Кризис перепроизводства, падение цен, изменение вкусов потребителей под влиянием моды и давления со стороны "зеленых" - вот лишь краткий список проблем, влиявших на рынок пушнины в последние годы. На этом фоне решение властей Дании об уничтожении нескольких миллионов голов норок из-за опасений, связанных с распространением коронавируса, может стать шансом для российских экспортеров пушнины, считает ряд опрошенных "Интерфаксом" представителей отрасли.

Глубокое падение

Объем производства пушнины в звероводческих хозяйствах в России в 2020 году планируется на уровне 1,4 млн шкурок, что на 12,5% меньше, чем в 2019 году, прогнозирует исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов РФ Надежда Зубкова.

Производство в последние годы неуклонно сокращается: если в 2018 году показатель был на уровне 1,8 млн шкурок, то в 2019 году - уже 1,6 млн шкурок. "Учитывая ситуацию с пандемией коронавируса основной объем произведенной пушнины планируется реализовывать на внутреннем рынке", - отметила Зубкова.

Задачей отрасли на ближайшие годы, по ее мнению, является сохранить уровень производства в объеме 1,5 млн шкурок в год.

В настоящее время в России производством пушнины занимаются 29 зверохозяйств, в которых содержится 1,8 млн голов. Количество предприятий ежегодно сокращается. Для стабилизации ситуации в звероводстве экономических предпосылок, по мнению ассоциации, нет.

"Ситуация с мехами очень сложная. С одной стороны, люди "наелись", уходит мода. Пропало практическое применение таких изделий, а в качестве украшений они становятся не по карману, платежеспособность населения в последние годы значительно снизилась", - полагает директор меховой фабрики "Ширша-мех" (Архангельская область), бывший директор зверосовхоза "Ширшинский" (закрыт в 2009 году) Андрей Тищенко.

В связи с этим возглавляемая Тищенко фабрика начинает от мехов переходить на другие материалы.

"Рынок отсутствует уже три года. И средств для содержания (звероводческих - ИФ) предприятий, наверное, уже ни у кого фактически нет. В рынок России мы уже не верим, а на экспорт вскоре и вовсе поставок не будет", - жалуется директор ЗАО "Зверохозяйство "Гурьевское" (Калининград, производит около 70 тыс. шкурок норки в год) Андрей Галактионов.

О серьезных проблемах заявил также директор ОАО "Агрофирма Багратионовская" (Калининград, занимается производством шкурок норки) Владимир Рябичко. Объем продаж предприятия в 2020 году он оценил в 50 млн рублей, тогда как в 2019 году этот показатель равнялся 260 млн рублей.

"Сегодня покупателей на шкурку норки нет. На складе лежит 200 тыс. шкурок, которые не продаются уже в течение двух лет. При этом расходы на производство и содержание составляют 12-15 млн рублей в месяц. В структуре расходов - 70% приходится на корма и 30% на налоги и зарплату. Правительство Калининградской области в период пандемии выдало субсидии в размере 20 млн рублей, которые пошли на выплату заработной платы", - заявил Рябичко.

Банки, по его словам, отказываются давать предприятию кредиты: "в залог они не берут мех норки и фермы, где оборудование - простые клетки".

Звероводческая ферма "Лорино" (Чукотка, занимается разведением песца, поголовье - 1,375 тыс. животных) планирует в 2020 году произвести 900 шкурок песца, что более чем на 60% больше, чем в 2019 году. Производственный план на 2021 год чуть меньше - около 800 шкурок, что связано с уменьшением количества самок, а также снижением спроса на продукцию. Ферма реализует продукцию только на внутреннем рынке, в настоящее время ищет новые рыночные ниши. В частности, предприятие начало продажу продукции населению в розницу.

Племенной звероводческий комплекс "Магистральный" (Алтайский край, является крупнейшим в мире по числу маточного поголовья черного соболя), наоборот, планирует наращивать производство. В 2019 году предприятие получило 5 тыс. шкурок, в 2020 году ожидается почти 8 тыс., в 2021 году планируется увеличение до 10,5 тыс. "Это связано с нашим маточным поголовьем. Мы несколько лет назад расширялись, увеличили маточное поголовье до 6,5 тыс., а соболь - зверь специфический, он начинает приносить потомство только на третий-четвертый год. То есть мы только сейчас начинаем получать эффект. В следующем году выходим на близкие к максимуму объемы", - пояснил исполнительный директор комплекса Сергей Цыпленков.

В ожидании аукциона

"Позиция России как меховой державы давно утрачена. Наш объем производства не оказывает влияние на состояние мирового рынка пушнины", - заявила исполнительный директор ассоциации звероводов.

Долю РФ на мировом рынке пушнины она оценила в 2,5-3%. Объемы экспорта из России в текущем году останутся на уровне прошлых лет и составят (по норке) не более 150 тыс. шкурок. В рамках ассоциации на экспорт поставляются шкурки норки из 6 предприятий и шкурки соболя из 8. "Ожидать выхода новых российских экспортеров на международный рынок в ближайшие годы не проходится", - полагает Зубкова.

В целом мировой рынок находится в глубоком кризисе уже более 4 лет в связи с обвалом цен из-за больших складских запасов пушного сырья. Цены формируются на международных пушных аукционах, цены на российском внутреннем рынке следуют за мировыми. В частности, по данным ассоциации, средняя цена шкурки норки на международном рынке колеблется от 18 до 20 евро, на внутреннем рынке - от 10 до 15 евро при затратах на ее производство от 20 евро и более. Основным покупателем пушнины в мире является Китай.

Цены на рынке в настоящее время очень низкие: на уровне примерно 30-50% себестоимости, подтверждает директор хозяйства "Гурьевское". Влияние на цены, по его словам, оказывает перепроизводство в отрасли и пандемия коронавируса.

Спрос на шкурки песца также упал, отмечает первый заместитель департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки Александр Кудрявцев. Цена реализации шкурок песца фабричной выделки в центральных регионах РФ составляет от 5 тыс. до 8,5 тыс. рублей за штуку в зависимости от качества выделки и цвета шкурки. На международных аукционах цена шкурки песца варьируется в среднем от 130 до 150 евро за штуку.

В отношении черного соболя разницы в цене на российском и мировом рынке нет, хотя цена на мех клеточного соболя снижается на протяжении последних четырех лет, также на цене сказалась и пандемия. "Сейчас шкурка размера XL (крупный соболь - ИФ) на аукционе торгуется по $50 при нашей себестоимости порядка 6 тыс. рублей", - констатировал исполнительный директор комплекса "Магистральный".

"Магистральный" продает свою продукцию на аукционах, которые проводит "Союзпушнина". "В апреле в "Союзпушнине" должен был состояться аукцион, но не состоялся из-за пандемии, 19-20 декабря также планируется аукцион. Не думаю, что он состоится, потому что границы отдельных стран закрыты. Говорят про онлайн-продажи, но как будут покупать, не посмотрев, не пощупав мех - товар-то специфичный", - сказал Цыпленков, добавив, что основными покупателями меха клеточного соболя являются клиенты из Германии, Греции, Италии, Гонконга, Китая.

"Мы поставляем пушнину в Копенгаген и Хельсинки, где проходят аукционы. Внутренний рынок сегодня совершенно "мертвый". Надежда на внешний рынок, где идет сокращение производства. Так уже было в 1992-1993 годах, когда мы выжили за счет зарубежных аукционов", - отметил Галактионов, добавив, что ближайший аукцион за рубежом будет в марте 2021 года.

"Надежда на аукционы, которые в период пандемии вообще не проводились", - добавил Рябичко из "Агрофирмы Багратионовской".

Проблемы отрасли

К факторам, сдерживающим производство пушнины, по данным Национальной ассоциации звероводов, относятся ведение в 2019 году НДС 20% на продукцию, низкая покупательская способность населения, а также ситуация с пандемией коронавируса. "Отрасль не признали пострадавшей. Объем выручки сократился в 8 раз. Предприятия работают в минусовом диапазоне", - сетует исполнительный директор ассоциации.

Коронавирус, по словам Зубковой, парализовал работу и предприятий по выделке, пошиву и продаже меховых изделий. "Торговля до сих пор не вернулась к работе на докризисный уровень", - добавила она.

Предприятия отрасли, по мнению Галактионова из хозяйства "Гурьевское", нуждаются в господдержке. Зверофермы позволяют утилизировать отходы, которые появляются при рыбо- и мясопереработке. При этом, например, производство норки является безотходным. "Шкурка востребована, тушка также идет в переработку на мясную муку, которую берут птицефабрики, а навоз востребован сельским хозяйством. В Англии производили норку только ради получения навоза", - отметил директор хозяйства.

В рамках господдержки необходим системный подход, а отрасли звероводства необходима коренная реформа и внедрение новых технологий, убежден директор меховой фабрики "Ширша-мех".

"Нужен системный подход, системные изменения, нужно брать пример с европейских производителей. У нас производство устроено так, что фермер занимается всей цепочкой, а в Европе есть чёткое разделение труда. Российский производитель занимается закупкой корма, хранением, переработкой, выращиванием зверя, забоем и продажей. В Европе такого нет, там фермер заключает договоры, получает готовые корма, кормит зверей и приглашает подрядчиков на забой. Конечно, у них встречаются предприятия полного цикла, но это редкий случай", - рассказал Тищенко.

На отрасль звероводства в Архангельской области давление оказывает отсутствие дешевых кормов. В прошлом производители пушнины по бросовым ценам закупали отходы рыбопереработки у промысловых предприятий. Кроме того, низкие цены сохранялись на некоторые виды рыб, например путассу. "Сейчас почти вся рыба перерабатывается в море и на берегу отходов уже нет. В Норвегии ситуация обратная - прибрежный лов небольшими судами фактически обеспечивает зверохозяйства кормами", - сообщил Тищенко.

Цены на рыбу также демонстрируют рост. Определенные проблемы создает и работа контролирующих ведомств. "У нас целые очереди из проверяющих выстраивались в буквальном смысле этого слова", - вспоминает бывший руководитель зверосовхоза.

По мнению департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки отрасли необходима федеральная поддержка по следующим направлениям: создание эффективной системы сбыта, субсидия на приобретение основных средств (на обновление шедового хозяйства, механизацию трудоёмких процессов), покупка племенного молодняка, приобретение кормов и медикаментов, новые технологии выделки пушнины.

Как сообщил представитель одного из звероводческих хозяйств, "многие звероводы готовы сократить поголовье из-за высокой себестоимости производства, но не могут - сидят на такой игле, как федеральная субсидия, выделяемая на содержание маточного поголовья". "Если они хотя бы на одну голову сократят маточное поголовье, то сразу лишатся господдержки. Субсидии хоть и небольшие, но без них производство в целом становится невыгодным", - добавил он.

Датский фактор

"Если Дания забьет всю норку, то звероводам России будет какой-то плюс, рынок немного освободится, цена может несколько подняться", - прогнозирует Цыпленков из алтайского комплекса "Магистральный".

"Хоронить" российского производителя рано, особенно на фоне кризиса в Европе, убежден директор архангельской фабрики "Ширша-мех".

"На Западе те же проблемы - падение спроса, мода и давление "зелёных". Если сейчас закроются производители Дании, пусть не все, но кто-то уйдёт в ноль, то у России появится перспектива занять хотя бы часть этой ниши по норке", - полагает Тищенко.

По мнению Национальной ассоциации звероводов, в целом в Дании ситуация с заболеванием норок неоднозначная. В России нет подтвержденных научных данных, что норки являются переносчиками коронавируса.

"Датская проблема, на мой взгляд, искусственная. Нет точной информации, где, кто, от кого, сколько заболело животных. Просто за счет Евросоюза фермеры получат страховые выплаты в период пандемии, что позволит им пережить время, когда нет спроса. Датчане сократят свое поголовье этой акцией, но все уничтожать не будут", - полагает Галактионов из хозяйства "Гурьевское".

По последней информации, утверждает Цыпленков, Дания планировала уничтожить 17 млн голов норки, но успели уничтожить 2,5 млн, и министр сельского хозяйства Дании извинился, сказал, что это было сделано ошибочно. И пока норок не забивают. "В целом считаю, что вопрос с коронавирусом у норки заполитизирован в Европе. Насколько мне известно, через 3 года Дания планирует полностью прекратить производство норки. Этого добиваются "зеленые" и, видимо, под этот шумок (ситуацию с коронавирусом - ИФ) решили избавиться раньше", - заключил он.